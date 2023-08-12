«Гауляйтер» Балицкий сделал необычное признание Соловьеву и подставил Путина 12.08.2023, 14:03

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На российском ТВ показали напуганного коллаборанта с бегающими глазами.

Гауляйтер оккупированных территорий Запорожской области Евгений Балицкий пожаловался, что живет в страхе за свою жизнь.

Коллаборант, так называемый «губернатор» оккупированных территорий Запорожской области Евгений Балицкий, боится расправы со стороны Украины, пишет dialog.ua.

Об этом он откровенно рассказал в интервью кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Сильно потеющий гауляйтер с «бегающими» глазами рассказал, что боится и украинской армии, и партизан.

Каждый раз он вынужден осматривать свой автомобиль на предмет подложенной взрывчатки, а также жить под землей, чтобы не попасть под удар ВСУ.

«Прошло специальное обучение все «руководство» (оккупационной «администрации» территорий - ред.).

И телефонами смотрим, и зеркалами смотрим, осматриваем машины. Вся гигиена безопасности, которая должна быть на территории, сегодня делается. Мы тоже живем в бункерах, мы каждый день вынуждены озираться, каждый день вынуждены смотреть за своей безопасностью», - сообщил коллаборант.

«Тоже живем в бункерах» - это кого именно губернатор Балицкий имеет в виду под «тоже»?

А вообще - тяжела и неказиста жизнь руководителя на присоединенных территориях. Единственное, чем можно привлечь туда - это будущим социальным лифтом в другом месте», - прокомментировал видео российский эксперт Анатолий Несмиян.

Отметим, что семья Балицкого давно покинула оккупированные территории. СМИ выяснили, что они, свернув бизнес в Крыму, сбежали в ОАЭ.

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