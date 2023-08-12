Белорусский айтишник платит своей неработающей жене ежемесячную зарплату 3 12.08.2023, 14:10

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Программист объяснил, почему он так делает.

«Я однажды упомянул в Twitter, что каждый месяц выделяю определенную сумму денег своей жене Даше в качестве зарплаты. Как оказалось, некоторым людям требуется объяснение того, зачем я это делаю. Я решил поделиться своим опытом, потому что все больше людей переезжает вместе с семьей. Мой опыт может быть вам полезен», – пишет на devby.io? Михаил Ларченко, разработчик, YouTube-блогер, IT-блогер.

Говорить, что Даша не работает, неверно

– Мы всей семьей переехали в Нидерланды в далеком 2015 году по моему рабочему контракту. Я работаю, ребенок ходит в школу, а вот жена Даша нигде пока не работает.

У Даши нет профессионального образования. Есть школа (11 классов) и начало учебы в колледже. Затем появился я, любовь и эмиграция. К моменту переезда у нас был двухлетний ребенок, она была в декретном отпуске.

Дашин ВНЖ позволяет ей работать. При этом мы живем в Амстердаме уже 8 лет, и она до сих пор нигде не трудится.

Но говорить, что она не работает совсем, неверно. Ведь работа – это не только с 9 до 17 по контракту, но и все обязательные дела, которые необходимо делать для жизни.

Кто-то должен убирать, готовить еду, помогать ребенку с учебой – и многие другие домашние дела, которые трудно переложить на стороннего человека.

Конечно, всё это должны делать все члены семьи. И я по мере возможности стараюсь также помогать со всеми этими домашними делами. Но у меня есть основная работа, которая не может «потерпеть» и которая позволяет нам жить в Нидерландах. Поэтому большая часть бремени семейных забот ложится на жену.

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Домработница в Нидерландах – дорого

– Я не знаю сколько стоит домработник или домработница, но даже если предположить, что такой человек будет просить 10 евро в час, то даже 4 часа в день (примерно такое количество времени моя жена тратит на работу по дому в день) уже превратятся в нескромные 800 евро за 20 рабочих дней или в 1200 за 30.

Звучит недешево, хотя на самом деле это совсем небольшие деньги, если учесть, что человеку надо платить за проживание и еду. Если же аналогичные подсчеты переложить на Дашу, то будет такая же сумма минус стоимость жилья и продуктов.

Конечно, ее никто не заставляет работать каждый день. Вдобавок я тоже делаю какие-то домашние дела.

Также в Нидерландах до 12 лет нельзя оставлять ребенка одного в квартире. Например, если он сожжет дом, то страховая не покроет эти расходы. Поэтому большинство семей отдает детей в «продленки». Но здесь это очень дорого, особенно если работает только один из родителей.

Хочу платить жене больше

– И вот именно такой логикой я руководствовался, когда мы с ней обсуждали деньги. Так что та сумма, которую она каждый месяц получает на свою карточку, – это своеобразная оплата ее ежедневного нелегкого труда.

Эти деньги полностью ее. Мы покупаем продукты, одежду, платим за квартиру из моих денег.

Хотелось бы платить больше, но для этого я сам должен зарабатывать больше, к чему, естественно, стремлюсь.

Скоро нашему сыну исполнится 12 лет, и Даша сможет начать работать. Она неплохо знает нидерландский, но мы еще думаем, чем она сможет заниматься. Скорее всего, это будет работа с детьми.

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