Глава офиса Зеленского отреагировал на взрывы на Крымском мотсу песней «Yellow Submarine»
- 12.08.2023, 14:18
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Намек на атаку морских дронов?
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на сообщения о взрывах на Крымском мосту песней «Yellow Submarine».
Возможно, это намек на то, что мост был атакован морскими дронами.
По данным источников CNN и украинских СМИ в украинских службах безопасности, морские беспилотники использовались при ударе по Крымскому мосту в июле 2023 года.
Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня на Крымском мосту в районе Керчи раздались мощные взрывы. Появились сообщения об обрушении двух пролетов.