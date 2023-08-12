«Наливается рюмка алкоголя и ставится на краешек сабли или меча» 12.08.2023, 14:33

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Как белорус организует праздники в шляхетском стиле.

Андрей Поплавский десять лет ведет свадьбы и корпоративы на белорусском языке и погружает гостей в атмосферу шляхетской корчмы. О том, как провести мероприятие, чтобы гости не уснули под волынку, ведущий рассказал Tochka.by.

С самого детства Андрей мечтал работать на сцене. Окончил школу с отличием и мог бы поступить в любой ВУЗ. Но остановил свой выбор на Минском государственном колледже искусств – стал студентом отделения народного творчества. Учеба нравилась, поскольку предполагала глубокое изучение народной культуры. Колледж также закончил с красным дипломом.

«Отработав по распределению в музыкальной школе, я устроился в парк истории «Сула». Пришел туда «никем», косил газоны, но через полгода уже стал арт-директором и провел на этой площадке первое мероприятие. Быстро сформировалось мощнейшее комьюнити из музыкантов, актеров, реконструкторов, этнографов. Мы вместе стали выступать на праздниках», – рассказывает собеседник.

Шутка на «трасянцы» всегда смешнее

В прошлом году ведущий провел 108 мероприятий, из них 70% – на белорусском языке: частные праздники, корпоративы, и даже фестивали с тысячами посетителей. На протокольной части Андрей разговаривает на литературном белорусском языке.

«На частных праздниках всегда хорошо приветствуется известная белорусская «трасянка». Шутка экспромтом, усиленная «трасянкой», звучит смешнее и воспринимается гостями лучше», – объясняет свой выбор Андрей.

«Цель ведущего на подобных мероприятиях – показать, что наша народная культура – это не что-то искусственное и забытое, а близкое, родное и понятное каждому».

«Часто подходят гости, которые думают, что ведущий – это филолог, языковед и вообще у него профессорская степень. Узнают о значении слова, которое когда-то услышали у бабушки в деревне или вычитали недавно в интернете. Бывает, что указывают на неправильное использование слова, мол Колас и Купала так не говорили. Я же считаю, что белорусский язык – это лексическое разнообразие деревень: на Брестчине, Минщине, Гомельщине, Пинщине и так далее», – поясняет ведущий.

Создаем атмосферу стародавней белорусской корчмы

«Под белорусской культурой современники чаще всего понимают селянскую культуру: чарка, шкварка, вышиванка. Некоторые считают это пережитком советского времени. Хотя я с этим не согласен», – замечает Андрей.

Сам он предпочитает проводить мероприятия в шляхетско-рыцарском стиле. Это, условно, Радзивиллы, Огинские, Сапеги, Вишневецкие и все, что с ними связано: «Мы создаем атмосферу средневековой белорусской корчмы с костюмами, музыкой, забытыми музыкальными инструментами, танцами, играми и обычаями. «Карчомнае» застолье и танцы – это очень весело, иногда даже на грани с безумием».

Конечно, нужен свой диджей и звукооператор с подходящей музыкой и умением ее играть так, чтобы гости потом просили сбросить это на флешку.

Приезжают рыцари и разбивают рыцарский лагерь (вот вам и фотозона), музыканты играют на дудах и гуслях.

На мероприятиях заходит все, что связано с оружием, вернее – с макетами оружия. Атрибут рыцаря или шляхтича – это сабля. Мужчины приносили оружие на застолья, потому что сабля была как паспорт. Нет сабли – значит, не шляхтич.

«И в те времена, и на наших мероприятиях хит всех вечеринок – это «чарка на лязе». Наливается рюмка алкоголя и ставится на краешек сабли или меча. Далее нужно одной рукой поднести саблю ко рту и осушить чарку. Учитывая длину лезвия – это становится увлекательным аттракционом. Сначала на конкурс выходят самые смелые мужчины, потом все остальные», – делится опытом собеседник.

Кроме того, большой интерес у гостей вызывают мастер-классы по танцам. Стародавние танцы простые, но при этом задорные. Плюс есть особый вид развлечения – игры-танцы, где каждый участник выполняет определенную роль.

«Дело в том, что в стародавние времена на свадьбах ничего не происходило просто так, ради веселья. Например, «Цяцерка». В ходе игры парень может подержать девушку за руку или даже приобнять. У них есть несколько секунд на краткое общение и даже заигрывание, где они могут дать друг-другу понять, о наличии или отсутствии обоюдного интереса. Эта забава была направлена на то, чтобы молодежь знакомилась. Ну, а как еще было знакомиться?» – объясняет Андрей.

Костюм в магазине не купишь

Одежда шьется под заказ, у швеи, которая знает, как шить для той или иной эпохи. Все костюмы сложные и многослойные. Ведь они должны не только демонстрировать финансовый достаток владельца, но и быть удобными с практической точки зрения: верховая езда, бой, танцы и так далее.

«Полный образ – недешевое удовольствие. Костюм в среднем обходится в 500 долларов. Перо павлина или фазана может стоить как вся рубашка. Сотканный по старинной технологии пояс – 300 долларов. Примерно столько же стоит выковать саблю», – поясняет ведущий.

Какие-то части костюма снашиваются за полгода. Сэкономить нельзя.

Невкусная еда

Сегодня не проблема найти усадьбы и шеф-поваров, предлагающих блюда по старинным белорусским рецептам. Гостям предложат не пюре с отбивной, а более интересные блюда, но есть нюанс.

«Историческую кухню» чаще всего подают таким образом, чтобы, с одной стороны, блюда были необычными и с претензией на аутентичность, а с другой – вкусными для современного человека. Стародавние кулинарные рецепты адаптируются под нынешние вкусы, потому что в оригинальном исполнении они могут быть слишком кислыми, слишком солеными и так далее.

Кто клиенты

Андрей говорит, что чаще всего тематические мероприятия заказывают компании – на корпоративы и тимбилдинги. Люди старше 40 приглашают на юбилеи и дни рождения. В большинстве случаев это «опытные» владельцы бизнесов, увлекающиеся и интересующиеся белорусской культурой люди.

«К свадьбам в национальном стиле невесты, зачастую, готовятся куда более скрупулезно, чем к стандартной свадьбе. Бывало, еще и нас учили чему-то новому: узнавали про редкую традицию или находили необычные варианты декора для зала», – вспоминает собеседник.

Но сейчас, по его словам, спрос на такие свадьбы снизился.

С артистами напряженка

Найти площадку под шляхетскую свадьбу или корпоратив несложно. Есть много подходящих под формат агроусадеб и банкетных залов и в столице, и подальше от города. А вот с артистами в последнее время «напряженка».

«В стране проводится мало исторических фестивалей и фолк-концертов, люди уезжают. Становится все сложнее найти музыкантов, играющих на старинных инструментах, знающих обрядовую часть праздника и соответствующие песни.

Плюс боль всей ивент-индустрии – это «гастрольки». Даже если и находятся подходящие артисты, по каким-то причинам их не согласовывают. Из-за этого распались многие коллективы», – говорит Андрей.

«Складывается ситуация, что есть запрос на качественное шоу, есть бюджет, но подобрать артистов, к сожалению, не получается».

Андрей также отмечает, что по индустрии праздника сильно ударил постковидный кризис и повышение налогов: «Многие либо совсем ушли, либо работают втемную. Но сильные игроки рынка так не могут – они слишком известны и популярны».

Цена вопроса

Андрей объясняет, что стоимость проведения исторического праздника сопоставима, а иногда и дешевле современного торжества.

«В моем случае услуга ведущего с диджеем и сценическим оборудованием обходится в среднем 650 долларов за вечер», – говорит Андрей.

По другим артистам цены тоже сопоставимы: «Кавер-бенд высокого уровня будет стоить дороже коллектива белорусской или средневековой музыки также хорошего уровня. Много лет я работал с группой «Стары Ольса». Так вот они стоили дешевле, чем кавер-бенд с музыкантами сопоставимого уровня. Но «Стары Ольса» – это же уникальная группа мирового масштаба!».

«Рыцари вообще могут обойтись дешевле профессиональных артистов с подобным сложным реквизитом. У многих реконструкторов есть основная работа, а рыцарские бои – это хобби.

Они приезжают на праздник, чтобы с удовольствием настучать мечом друг другу по металлической каске. Да, не бесплатно, потому что все-таки есть затраты – нужно содержать базу, шить костюмы, ковать доспехи и мечи, работают они часто не по коммерческой стоимости».

Корпоративные уроки истории

«Во время и после мероприятий ко мне подходят люди и с удивлением спрашивают: «Это что – действительно наша культура? Это было у нас в Беларуси?». Наши праздники влюбляют в белорусское. После шляхетских корпоративов сотрудники компаний начинают общаются в чатах на белорусском», – говорит Андрей.

Сейчас в Беларусь приезжают бизнесмены из СНГ, чтобы налаживать сотрудничество. «Они, может, не все понимают на белорусском, но подходят и рассказывают, насколько они остались впечатлены увиденным», – отмечает ведущий.

Андрей Поплавский делает интерактивно-игровые уроки на торжествах и пробуждает интерес к своей истории: «Если кто-то из читателей до сегодняшнего дня не интересовался темой родной культуры, то вы попробуйте посетить праздник на белорусском языке. Я гарантирую – безучастными вы не останетесь!»

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