Россияне затравили Путина после его поздравления 12.08.2023, 14:42

2,322

Главе Кремля напомнили про доллар и Украину.

Президент России Владимир Путин получил множество нелицеприятных комментариев от соотечественников после своего поздравления с Днем физкультурника. В поздравительной телеграмме глава Кремля похвастался, что этот праздник по праву считается общенародным, ведь он отмечается по всей стране, пишет obozrevatel.com.

По словам Путина масштабные мероприятия «способствуют популяризации спорта, прежде всего среди молодежи, воспитанию новых чемпионов и рекордсменов».

«В России развитию массового физкультурного движения уделяется приоритетное внимание. Строятся тренировочные и оздоровительные комплексы, ледовые дворцы и стадионы», - заявил Путин.

В ответ ему российские болельщики начали массово писать про реальную ситуацию в стране.

«Пусть не забудет поздравить россиян с долларом по 100, как никак это его заслуга», - отмечают россияне.

Любители спорта желают Путину поскорее покинуть свой пост.

Напомнили главе РФ и то, что он сделал с Украиной.

«Поздравил наш Хоккейный Физкультурник молодежь с праздником... и дальше продолжил приоритетную аннигиляцию чужих городов и полей, вместе с той молодежью в окопах. А в соседней стране этой - даже в футбол не могут спокойно сыграть. Там теперь не до Дня Физкультурника», - отмечают в комментариях.

В интернете спрашивают, не хочет ли он вспомнить про трагедию с «Курском».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».