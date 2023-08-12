Посол Беларуси в Индии пригрозил «вагнеровцам»
- 12.08.2023, 14:48
- 1,300
Лукашенковский «дипломат» сделал неожиданное заявление.
Посол Беларуси в Индии Андрей Ржеусский предупредил вагнеровцев о «применении иных мер», если те «сделают что-то не так».
Дипломат заявил об этом в интервью изданию WION.
Глава дипломатического представительства отметил, что пока с боевиками ЧВК «Вагнера» в Беларуси проблем нет.
«Если они сделают что-то не так, то против них будут приняты иные меры», – заявил Андрей Ржеусский.
Какие именно меры имеются в виду, посол не уточнил.
При этом он подтвердил цели пребывания наемников в нашей стране:
«Я точно знаю, что они могут поделиться своим опытом, реальным боевым опытом с нашими вооруженными силами».