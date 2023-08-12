Посол Беларуси в Индии пригрозил «вагнеровцам» 12.08.2023, 14:48

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Лукашенковский «дипломат» сделал неожиданное заявление.

Посол Беларуси в Индии Андрей Ржеусский предупредил вагнеровцев о «применении иных мер», если те «сделают что-то не так».

Дипломат заявил об этом в интервью изданию WION.

Глава дипломатического представительства отметил, что пока с боевиками ЧВК «Вагнера» в Беларуси проблем нет.

«Если они сделают что-то не так, то против них будут приняты иные меры», – заявил Андрей Ржеусский.

Какие именно меры имеются в виду, посол не уточнил.

При этом он подтвердил цели пребывания наемников в нашей стране:

«Я точно знаю, что они могут поделиться своим опытом, реальным боевым опытом с нашими вооруженными силами».

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