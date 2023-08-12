«Четыре попадания в мост, причем так нормально» 4 12.08.2023, 14:54

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Очевидцы рассказали подробности об атаке на Крымский мост.

Днем 12 августа на Крымском мосту в районе Керчи прогремели мощные взрывы.

По мосту, предварительно, был нанесен удар двумя ракетами.

Российские оккупационные «власти» уверяют, что «все сбили» и «повреждений» нет, но это, возможно, не соответствует действительности, пишет dialog.ua.

Очевидец взрывов снял последствия атаки на видео.

В ходе налета россияне активировали на Крымском мосту дымовую завесу, пытаясь таким образом, вероятно, помешать попаданию ракет в цель. На данный момент она уже рассеялась.

Однако на одном из участков объекта все еще фиксируется серьезное задымление. Возможно, туда попала ракета или ее обломок.

«Вот дымы рассеялись. Очень похоже, что то было задымление. Единственное, одно место осталось. Вот. Там продолжает (идти дым - ред.). Такое впечатление, что может печально быть», - показал россиянин.

Другие отдыхающие в Крыму также не уверены в целостности моста. «Четыре попадания в мост, причем так нормально», - говорят они в видео, снятом на месте события.

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