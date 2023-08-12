закрыть
12 августа 2023, суббота, 16:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На продажу выставили самый необычный автомобиль Елизаветы II

  • 12.08.2023, 15:29
  • 1,588
На продажу выставили самый необычный автомобиль Елизаветы II

Он был создан по индивидуальному заказу.

На аукцион Iconic Auctioneers выставили гольф-кар Garia Courtesy. Этот транспорт использовала покойная королева Елизавета II во время поездки на выставке цветов в Челси в мае 2022 года. Об этом сообщили на сайте аукционного дома.

В автопарк Елизаветы II входило множество роскошных автомобилей. Среди них есть различные модели Land Rover, Jaguar и Bentley.

Технически, этот гольф-кар Garia Courtesy не принадлежал покойной королеве. На этом авто Елизавета II проехала всего 13 км.

Эта модель изготовлена на заказ специально для выставки цветов в Челси. Гольф-кар получил максимальную комплектацию с двумя дополнительными сиденьями и модернизированной литиевой батареей емкостью 120 А⋅час.

Транспорт окрашен в белый цвет и способен вместить до шести человек. В список оснащения входят холодильник и подстаканники, а также аудиосистема с Bluetooth и динамиками.

В аукционном доме отметили, что этот гольф-кар отлично подойдет для перевозки гостей по частным территориям. Он в отличном состоянии и не нуждается в ремонте.

Ориентировочная стоимость Garia Courtesy составляет от 25 000 до 31 700 долларов. Это разумная цена, учитывая стоимость нового гольф-кара — 33 700 долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип
«Кветак больш ня будзе»
«Кветак больш ня будзе» Ирина Халип
Драндулет на Луне
Драндулет на Луне Александр Невзоров
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир Дмитрий Бондаренко