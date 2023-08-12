Украинские дроны полностью изменили расклад сил в Черном море 1 12.08.2023, 15:38

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Миф о «непобедимом флоте РФ» разбит.

Сразу после успешных атак украинских морских дронов на российский десантный корабль и нефтяной танкер я уже писал, что последствия таких атак будут значительно весомее, чем просто выведенные из строя вражеские плавучие «бляшанки», пишет Александр Черненко в «Фейсбуке».

Спецоперации СБУ полностью изменили расклад сил в Черном море. Это, в свою очередь, значительно усилило позиции Украины как на поле боя, так и на дипломатических переговорах по «зерновому соглашению».

Россияне, конечно, в этом никогда сами не признаются, но западные СМИ фиксируют новую реальность. На днях издание Bloomberg опубликовало статью, в которой говорится, что транспортировка зерна россиянами по Черному и Азовскому морям практически прекратилась. Суда боятся выходить в море, цена на страхование кораблей взлетела заоблачно. Портовые хранилища завалены зерном и отказываются принимать новое. Ущерб – миллиардный. Военные корабли также ограничили активность, а выходящие на задачи вынуждены постоянно маневрировать, чтобы не стать очередной целью украинских дронов. А это – дополнительные ресурсы и уменьшение эффективности.

И кто бы мог подумать, что маленькие украинские дроны, разработанные специалистами СБУ, разбили не только большие вражеские корабли, но и миф о «непобедимом флоте великого морского государства».

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