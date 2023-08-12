Как выглядят дома по цене «трешки», находящиеся от Минска 1 12.08.2023, 16:04

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В них уже можно жить.

Можно ли приобрести просторный дом за МКАДом с большим участком, отделкой, высоким уровнем комфорта за те же деньги, за которые в Минске купишь лишь трешку на вторичке? Realt.by собрал как раз такие варианты — новые коттеджи до 85 тысяч долларов в получасе от Минска.

Дещенка, Слуцкое направление, 30 км от МКАД

Деревня большая, имеет статус агрогородка. В ней расположены садик с бассейном, школа, несколько магазинов, конно-спортивный клуб.

Площадь этого двухэтажного дома — 198,3 м2. Строился по индивидуальному проекту, из газосиликатных блоков толщиной 500 мм, с крышей из шведской металлочерепицы (SSAB).

В нем пять спален, гостиная, кухня, два санузла, топочная, подсобная комната. Внутри дома выполнена частичная чистовая отделка. Полы всего первого этажа выложены плиткой, так же как и лестница, и коридор второго этажа. Стены первого этажа подготовлены под покраску или оклейку обоями. Потолки в гостиной натяжные, в комнатах и кухне — оштукатурены.

Санузел и топочная полностью оборудованы и функционируют.

Отапливается дом газовым котлом и теплыми полами, водопровод центральный, канализация — местная.

Размер участка — 25 соток. Он огорожен, частично благоустроен.

Стоимость этого дома — 85 000 долларов.

Корзуны, Могилевское направление, 23 км от МКАД

Деревня расположена рядом со съездом с трассы М4 и практически на берегу реки Волма. Вся необходимая инфраструктура и исторические достопримечательности находятся в соседних Смиловичах. До Минска можно добраться за 10−15 минут на машине, маршрутки и автобусы ходят с интервалом 30 минут.

Здесь продается современный дом с готовым интерьером. Он одноэтажный, из блоков, на ленточном монолитном фундаменте. Фасад комбинированный — деревянная обшивка и металлопрофиль.

Общая площадь — 120 «квадратов». Внутри гостиная, большая кухня, спальни, санузел и мини-котельная. Все полы в доме из плитки, с подогревом. Отопление электрическое.

Водопровод центральный, канализация местная (септик на 13 м3). Имеется видеонаблюдение и усилитель GSM.

Участок (15 соток) огражден со всех сторон, благоустроен.

Стоимость дома — 85 000 долларов.

Чуденичи, Логойское направление, 23 км от МКАД

Это новый коттеджный поселок, развивающийся рядом со старой частью деревни. Место интересное и перспективное: до Минска недалеко, рядом спорткомплекс «Раубичи», горнолыжные комплексы «Силичи» и «Логойск». В 300 метрах от дома расположен зарыбленный сельсоветом пруд, чуть дальше — лес с грибами.

Год постройки — 2019. Дом одноэтажный, с возможностью обустроить мансардный этаж.

Фундамент под ним ленточный железобетонный, стены — из газосиликатных блоков (400 мм), на крыше — ондулин. Фасад оштукатурен, но без финишного декоративного покрытия.

Общая площадь — 93 «квадрата». На них расположились три отдельные жилые комнаты, гостиная-кухня, санузел, котельная и дополнительное отапливаемое помещение.

Дом полностью готов к проживанию, однако имеются мелкие незавершенности по отделке.

Отопление — электрическое (льготный тариф), водопровод центральный, канализация местная. Можно перейти и на газ — труба проходит по улице. Проведены телефон и оптоволокно, установлено видеонаблюдение.

Участок — 12 соток. Благоустройства и забора нет.

Стоимость — 79 900 долларов.

Вызволенье, Брестское направление, 36 км от МКАД

Деревня небольшая, тихая, в живописном месте Дзержинского района.

Дом новый, достроен в 2023 году. Стоит на монолитном фундаменте, стены из керамзитобетонных блоков, на крыше — керамическая черепица.

Дом одноэтажный, общая площадь — 91,7 м2. Планировка простая: три спальни, гостиная-кухня, тамбур, котельная, раздельный санузел. Высота потолков — 3,15 м. Коттедж готов на 95%, для того чтобы заехать и жить, осталось только доделать потолки, плинтуса и розетки с выключателями.

Все необходимые для комфортной жизни коммуникации (вода и электричество) разведены по дому. Дом отапливается при помощи системы «теплый пол» (электрический, управляется через мобильное приложение). Канализация местная, водопровод от своей скважины (80 метров).

Расположен дом на ровном квадратном участке площадью 15 соток. На нем высажен газон, смонтирована система автополива (управляется через мобильное приложение). Также на участке выделено место под парковку, сделано основание под забор.

За этот вариант просят 85 000 долларов.

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