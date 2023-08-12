Политолог: Лукашенко будет «прикидываться шлангом» 12.08.2023, 16:29

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Россия и белорусский режим могут готовить провокации против Запада.

Риторика Лукашенко может меняться, но, по факту, он будет отрабатывать для Кремля историю о Западе как об агрессоре, который якобы хочет напасать на Беларусь или Россию Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно в интервью порталу «Комментарии» поясняет:

«Риторика Лукашенко – это точно не риторика самостоятельного игрока. Она полностью вписана в общую информационную линию, которую ведет РФ.

А линия эта сейчас базируется на месседже, что в Украине российские войска воюют не против Украины, а против коллективного Запада». Эксперт обращает внимание, что в стране-агрессоре появилась целая череда заявлений в стиле «надо бы вдарить по Западу, чтоб неповадно было». Об этом, отмечает она, то и дело говорят на российских пропагандистских телешоу. Такое мнение периодически озвучивает Медведев, избранный Кремлем на должность нового Жириновского. Об этом же была недавняя статья российского политолога и экономиста, доктора исторических наук Сергея Караганова, предлагающего нанести ядерный удар по какой-то из стран НАТО. «То есть, активно продвигается месседж, что Россия воюет с Западом. Так сейчас там пытаются оправдать войну.

Ведь объяснять собственным гражданам, зачем нужно было вообще нападать на Украину, руша все экономические связи с Западом, получать санкции и частичную мобилизацию – все сложнее. Вот Кремль и рассказывает, что он якобы не агрессор, а лишь – обороняется от потенциальной угрозы. Что подразумевает периодические выпады в адрес Запада. В том числе устами Лукашенко», – отмечает Олеся Яхно.

Нельзя исключать, продолжает она, что существует некий совместный российско-белорусский план провокаций на границах Беларуси с восточной частью блока НАТО – Польшей, странами Балтии. Чтобы продолжать раскачивать тему противостояния с Западом.

«В 2021-м для таких провокаций использовали беженцев из Ирака, которым предоставляли льготные условия для полета в Беларусь с обещанием спокойного перехода границы. Сейчас для этого – используют тему вагнеровцев, которые возводят свои лагеря по Беларуси и, по словам Лукашенко, якобы хотят совершить «экскурсию» в Польшу, из-за чего он как бы нервничает. Потом берет свои слова обратно, уверяя, что просто пошутил. Теперь он начинает рассказывать, что хочет улучшить отношения с Польшей. Затем может тоже сказать, что это была шутка. Риторика его может меняться, но, по факту, он будет отрабатывать для Кремля историю о Западе как об агрессоре, который якобы хочет напасать на Беларусь или Россию. И в какой-то момент вполне может осуществиться гибридная провокация со стороны Кремля – руками вагнеровцев или белорусских военных с территории Беларуси. Не исключена и засылка шпионов, диверсантов под видом мигрантов. Не зря Польша отправляет на свою границу с Беларусью десять тысяч военных. При этом, в случае провокаций Лукашенко, выдающий сейчас миротворческие заявления, будет рассказывать, что он тут ни при чем, не при делах, «прикидываться шлангом». Хоть понятно, что очень даже «при чем», ведь граница-то – белорусская», – констатирует аналитик.

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