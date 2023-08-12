Наталья Радина: Лукашенко боится настоящего лидера оппозиции Статкевича

Наталья Радина: Лукашенко боится настоящего лидера оппозиции Статкевича1
- 12.08.2023, 16:28
Политзаключенный показывает пример того, как нужно сражаться за свободу.
Сегодня — день рождения политзаключенного, лидера белорусского оппозиции Николая Статкевича. Непримиримому борцу с режимом Лукашенко исполнилось 67 лет. Главный редактор cайта Charter97.org Наталья Радина в «Фейсбуке» пишет о настоящем лидере белорусского Сопротивления:
— Сегодня у Николая Статкевича день рождения.
Полгода полной изоляции. Ни писем, ни встреч с адвокатом, ни свиданий с женой. Более трех лет в одиночной камере. Последние годы — в подвале страшной тюрьмы в Глубоком.
Так Лукашенко мстит Николаю Статкевичу, настоящему патриоту и лидеру белорусской оппозиции. Так он мстит тому, кого реально боится. За годы диктатуры Николай провел в тюрьмах более 11 лет.
Невозможно даже представить, как он все это переживает. Какое нужно иметь мужество, силу, любовь в своем сердце, чтобы держаться в таких обстоятельствах!
И это пример и урок всем нам. Так нужно любить родину, так нужно сражаться за свободу.