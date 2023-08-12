Наталья Радина: Лукашенко боится настоящего лидера оппозиции Статкевича 1 12.08.2023, 16:28

Политзаключенный показывает пример того, как нужно сражаться за свободу.

Сегодня — день рождения политзаключенного, лидера белорусского оппозиции Николая Статкевича. Непримиримому борцу с режимом Лукашенко исполнилось 67 лет. Главный редактор cайта Charter97.org Наталья Радина в «Фейсбуке» пишет о настоящем лидере белорусского Сопротивления:

— Сегодня у Николая Статкевича день рождения.

Полгода полной изоляции. Ни писем, ни встреч с адвокатом, ни свиданий с женой. Более трех лет в одиночной камере. Последние годы — в подвале страшной тюрьмы в Глубоком.

Так Лукашенко мстит Николаю Статкевичу, настоящему патриоту и лидеру белорусской оппозиции. Так он мстит тому, кого реально боится. За годы диктатуры Николай провел в тюрьмах более 11 лет.

Невозможно даже представить, как он все это переживает. Какое нужно иметь мужество, силу, любовь в своем сердце, чтобы держаться в таких обстоятельствах!

И это пример и урок всем нам. Так нужно любить родину, так нужно сражаться за свободу.

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