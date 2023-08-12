Дым у Крымского моста испугал российских туристов 1 12.08.2023, 17:12

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Красноречивая реакция попала на видео.

Днем 12 августа во временно оккупированном Крыму дважды заявляли о взрывах в районе Крымского моста. Движение через возведенный оккупантами объект трижды перекрывалось, сам мост они пытались спрятать за «дымовым занавесом», пишет «Обозреватель».

Взрыв напугал российских туристов.

На обнародованных кадрах толпа отдыхающих на крымском пляже наблюдает за тем, как над Крымским мостом вздымается дым. Некоторые фиксируют пока еще существующий объект на видео для истории.

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