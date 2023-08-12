На стройке в Дзержинске нашли останки более 100 человек 2 12.08.2023, 17:25

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На месте работают следователи

На строительстве новой котельной Дзержинской районной больницы нашли останки более 100 человек. Об этом сообщает портал dzr.by. Местные жители говорят, что раньше рядом находилась церковь с кладбищем.

Паузу в строительстве котельной бригада Дзержинского домостроительного управления сделала несколько дней назад, когда в районе возведения объекта рабочие стали находить человеческие останки.

«Первые кости нашли два дня назад на склоне за больницей, который хорошо просматривается со стороны ул. Первомайской. Постепенно из недр земли на глубине примерно 1,5 метра стали проступать и другие очертания - детские и взрослые скелеты», - рассказывает dzr.by, отмечая: с того времени строители начали аккуратно извлекать останки, уже не пользуясь экскаватором.

Еще одна особенность, на которую обратили внимание, - люди лежали в земле друг над другом, но были и останки, которые находились в земле в положении стоя. Кроме того в захоронении находили, возможно, деревянные остатки гроба со скелетом внутри, предметы, похожие на украшения, «и почти целую пару женской обуви - черные туфли», гвозди под многими останками.

На месте работают следователи. Рабочие же поделились с районной прессой своими соображениями. Во-первых, в свое время примерно на этом месте стоял храм и кладбище при нем. Вторая версия: это может быть местом расстрела узников гетто. Третье соображение – возможная связь с Кальвинским сбором.

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