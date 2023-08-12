Что на самом деле происходит на Купянском направлении, где атакуют россияне 12.08.2023, 17:31

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Спикер Восточной группировки ВСУ поделился информацией с самого горячего участка фронта.

В районе Купянска российские оккупанты не смогли достичь успеха даже на тактическом уровне, сообщил спикер Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый. По его словам, украинские силы на этом направлении усилили резервами.

В эфире телемарафона в субботу, 12 августа, Череватый заявил, что оккупанты пытаются перехватить инициативу на Купянском направлении. По его данным, в районе Синьковки и Ивановки за сутки было восемь атак.

«Долгое время они не могут достичь там существенного прогресса, даже на тактическом уровне. Построена грамотная оборона, наша группировка усилилась резервами», — сказал Череватый.

Спикер добавил, что ВСУ знают руководителей подразделений россиян и их планы, исходя из этого ведем оборону.

Враг, по его данным, потерял 69 человек убитыми, 97 ранеными, два танка Т-72, три бронированных автомобиля, гаубицу Д-30, миномет и командно-наблюдательный пункт.

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