Еще одна страна присоединилась к гарантиям безопасности для Украины

Еще одна страна присоединилась к гарантиям безопасности для Украины2
- 12.08.2023, 17:55
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Теперь их 14.
Греция стала четырнадцатой страной, которая присоединилась к декларации G7 по «гарантиям безопасности» для Украины.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Twitter.
Он поблагодарил народ и правительство Греции, которая стала четырнадцатой страной, присоединившейся к вильнюсской Декларации G7 в поддержку Украины.
«Увеличивается количество государств, которые готовы участвовать в обеспечении способности Украины защищаться и предотвращать повторение агрессии», — отметил Ермак.
Глава ОП добавил, что Украина продолжает работать с партнерами. По его словам, «впереди больше хороших новостей».