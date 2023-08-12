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Еще одна страна присоединилась к гарантиям безопасности для Украины

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  • 12.08.2023, 17:55
  • 2,460
Еще одна страна присоединилась к гарантиям безопасности для Украины

Теперь их 14.

Греция стала четырнадцатой страной, которая присоединилась к декларации G7 по «гарантиям безопасности» для Украины.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Twitter.

Он поблагодарил народ и правительство Греции, которая стала четырнадцатой страной, присоединившейся к вильнюсской Декларации G7 в поддержку Украины.

«Увеличивается количество государств, которые готовы участвовать в обеспечении способности Украины защищаться и предотвращать повторение агрессии», — отметил Ермак.

Глава ОП добавил, что Украина продолжает работать с партнерами. По его словам, «впереди больше хороших новостей».

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