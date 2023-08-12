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В поезде, который следовал из Беларуси в Польшу, нашли 2,5 тысяч пачек белорусских сигарет

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  • 12.08.2023, 18:09
В поезде, который следовал из Беларуси в Польшу, нашли 2,5 тысяч пачек белорусских сигарет

Они были спрятаны в тайнике в стенке вагона.

В Кузнице польские таможенники обнаружили в одном из открытых вагонов с углем товарного поезда, который следовал из Беларуси в Польшу, около 2,5 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизами. Табачные изделия были спрятаны в специальном отверстии. Нашли контрабандный груз при помощи сканера, сообщает налоговая служба Польши.

Сотрудники таможенно-налоговой службы железнодорожного погранперехода в Кузнице отправили на рентген грузовой поезд, следовавший из Беларуси.

В одном из вагонов, где находился уголь из Казахстана, и были обнаружены сигареты — всего около 2,5 тысяч пачек с белорусскими акцизами. Они были спрятаны в тайнике в стенке вагона.

Рыночная стоимость контрабанды составляет более 36 тысяч злотых (почти 22,5 тысяч белорусских рублей). Бригаду поезда допросили.

Сейчас делом занимается Подляское таможенное и налоговое управление в Белостоке.

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