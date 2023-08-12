Оковы пали 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

12.08.2023, 18:22

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Пропагандистский смысл понятен.

В советские годы историк Александр Чубарьян, ставший в новой России академиком и награждённый Путиным полным бантом ордена «За заслуги перед Отечеством», славил Ленина.

В 1972 году он написал книгу «Ленин и формирование советской внешней политики». Через два года пропагандировал Ленина в брошюре «Ленинские принципы советской внешней политики: история и современность».

Ныне академик Чубарьян – соавтор мифолога Мединского в созданном новом «учебнике истории» для школы, где пропаганда путинских взглядов на события вокруг Украины выдаётся за «историю».

Сегодня Александр Чубарьян сообщил, что в новом учебнике истории для 5–9 классов будет пересмотрен взгляд на Российскую империю: «Все империи в мире — это были заморские территории. А здесь было общее пространство. Поэтому, когда они (современные страны СНГ — Ред.) входили в состав России, они включались объективно в это общее экономическое пространство. Они как бы с Россией становились единым целым».

Австро-Венгерская империя – «это была заморская территория»?

Пропагандистский смысл понятен – обелять не только чудовищную политику Путина в отношении Украины, но и отравлять школьников представлением, что Российская империя, которую былой герой Чубарьяна – Ленин, называл «тюрьмой народов» - на самом деле что-то особенное – «объективное» и «единое целое». При этом сам академик Чубарьян утверждает, что в бывших советских странах период Российской империи рассматривается как колониальный.

Российская, а затем и советская империя в итоге развалились. Повторив судьбу всех остальных, «непохожих» империй. А попытки Путина воссоздать то, что «включалось объективно», привело к чудовищному побоищу, которому не видно конца и края.

Видимо, Чубарьян и его соавторы своими заявлениями готовят почву для новых попыток. Потому будут пожимать плечами и говорить, что «мы здесь ни при чем». Или отойдут в сторону, отчалив в тишину библиотек, переобувшись в соответствии с веяниями нового времени.

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