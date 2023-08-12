Как белорусу купить пустующий дом за одну базовую? 12.08.2023, 18:56

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Подробная инструкция.

Госкомитет по имуществу опубликовал подробную инструкцию, как купить пустующий дом за одну базовую.

Как найти пустующий дом?

Сперва необходимо зайти в Единый реестр пустующих домов, где можно не только посмотреть характеристики того или иного объекта, но и в режиме онлайн увидеть его местоположение, состояние, узнать возраст. В реестре имеются сведения о бесхозном и ветхом жилье, выставленном на продажу через аукцион и без него.

На публичной кадастровой карте на основании сведений реестра размещен слой с информацией о местоположении пустующих жилых домов, предназначенных для продажи.

Как купить пустующий жилой дом?

Для покупки пустующего жилого дома в деревне необходимо обратиться в местный исполнительный комитет того района или города, в котором вы хотите купить объект.

Продавать такие жилые дома могут через аукцион, без его проведения, а также в формате электронных торгов.

Начальная цена продажи на аукционе и при его отсутствии устанавливается по рыночной стоимости, которую определят организация по государственной регистрации.

Если аукцион не состоялся, проходят повторные торги с постепенным снижением цены: сначала на 50%, затем стоимость уменьшается на 80%, и так далее — вплоть до 1 базовой величины (сегодня БВ составляет 37 рублей).

Также облисполкомы имеют право определять населенные пункты в интересах государства, где жилые дома можно продавать без аукционов за 1 базовую, либо в формате торгов с начальной стоимостью в 1 БЗ.

Помните, продажа пустующего жилья без аукциона запрещена в Минске и областных центрах. В отдельных случаях это правило может распространяться и на другие населенные пункты.

При продаже пустующего жилого дома покупателю может предоставляться рассрочка оплаты на срок до трех лет равными долями без индексации платежей. Покупатель вправе исполнить обязательство по оплате приобретенного пустующего жилого дома досрочно.

В рамках Указа № 116 местные органы могут предоставить гражданину земельный участок с расположенным на нем пустующим жилым домом, который подлежит сносу. При этом новому владельцу придется либо самостоятельно убирать дом, либо финансировать снос ветхого жилья, либо заниматься его реконструкцией и капитальным ремонтом.

Привести жилье в порядок нужно в течение года с момента его приобретения. Если человек не укладывается в срок, то при наличии уважительных причин и подтверждающих документов его могут продлить. В противном случае работы по сносу проведут за счет бюджета, а нового землепользователя обяжут возместить затраты, вплоть до решения вопроса в судебном порядке.

К слову, купить пустующий жилой дом могут не только белорусы, но и иностранные граждане, а также лица без гражданства. Не ограничены в этом и индивидуальные предприниматели, юридические лица.

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