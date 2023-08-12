Депутат Европарламента потребовал предоставить информацию о состоянии здоровья Статкевича 12.08.2023, 19:28

Один из лидеров белорусской оппозиции отмечает свой 67-й день рождения в тюрьме.

Депутат Европарламента Петрас Ауштрявичюс попросил начальника колонии №13 в Глубоком предоставить информацию о состоянии здоровья политзаключенного Николая Статкевича, который сегодня отмечает свой день рожденья.

«Отважный белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич отмечает свой 67-й день рождения за стенами лукашенковской тюрьмы. Недавно я написал письмо начальнику тюрьмы с просьбой предоставить информацию о состоянии здоровья Николая. Отсутствие ответа не удивило. Будьте здоров и силен, Николай», – написал он в X (ранее - Twitter).

Brave #Belarus opposition politician Mikalai #Statkevich celebrates his 67th birthday behind #Lukashenka prison walls. I wrote a letter recently to the head of prison asking for information about Mikalai state of health. No reply is no surprise. Stay well and strong, Mikalai! pic.twitter.com/n15ejcY5hB — Petras Austrevicius (@petras_petras) August 12, 2023

Чем известен Николай Статкевич

В 1991 году Статкевич объявил о создании Белорусского объединения военных («Беларускага згуртавання вайскоўцаў»), которое ставило целью «создание белорусской армии, защиту независимости и историко-патриотическое воспитание общества».

В 1999 году Николай был одним из организаторов «Марша свободы», направленного против так называемого «союзного государства» и политики Александра Лукашенко. «Марш Свободы» показал всему миру, что в Беларуси живет народ, который предпочитает европейский демократический путь развития средневековой диктатуре и варварству.

В 2005 году Статкевича приговорили к 3 годам ограничения свободы за организацию мирной демонстрации против фальсификации итогов референдума 2004 года.

В 2010 году Николай был одним из кандидатов в президенты на выборах. Его арестовали после массовой демонстрации протеста против фальсификаций президентских выборов 19 декабря 2010 года. Николай провел почти пять лет за решеткой и вышел на свободу только 22 августа 2015 года. После освобождения Статкевич продолжил борьбу против режима Лукашенко и принимал активнейшее участие во всех акциях протеста.

31 мая 2020 года Николай Статкевич был задержан по дороге на пикет, а в декабре 2021 года приговорен к 14 годам колонии особого режима.

Напомним, что за беспримерное мужество в сопротивлении режиму Статкевич провел в заключении более 10 лет. Политик трижды был признан Amnesty International узником совести. Даже находясь в заключении, Николай Статкевич остается для белорусов символом стойкости духа.

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