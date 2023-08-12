«За 4 дня сын заработал 800 рублей, и племянник почти столько же» 2 12.08.2023, 19:36

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Как зарабатывают на грибах в Беларуси.

В начале августа 2023 года белорусы продолжали ставить грибные рекорды. В Минской области боровики возили багажниками, а дети заработали 800 рублей за несколько дней. Журналисты «Ганцевичского часа» посмотрели, как дела на грибном фронте в Беларуси.

Новый рекорд?

Яна Демкина шокировала подписчиков грибной группы Беларуси фотографиями целых багажников грибов. Рассказала, что собирали 4 дня в Борисовском районе Минской области в разных направлениях.

«4-7 августа. За 4 дня оторвались по полной программе. Собрали бы больше, да время поджимало, после каждого заезда ещё и определить нужно было куда-то. Пытались посчитать самый большой улов, на 4000 штук сбились, пересчитывать не было сил», – написала Яна.

Яна говорит, что в грибах дети зарабатывали к школе:

«За 4 дня сын заработал 800 рублей, и племянник почти столько же. У некоторых и зарплаты такой нет. Мы с братом всё детство на грибах и ягодах деньги к школе зарабатывали, это классно», – говорит Яна.

А как дела у других грибников?

Минщина

Николай Белькевич из Солигорска:

«Посетил 10 августа места по подосиновикам. Картина такая: от желающих отбоя нет, а вот подосики пошли на убыль. Только одиночки. Радует то, что не менее 90% без червей. Встретил там в лесу местного лесника – по его мнению пик подосиновиков пришелся на конец июля. Но тогда и лес напоминал муравейник».

Сергей Севастеенко из Узденского района:

«Не взирая на беспощадную вырубку леса 4-ый год, поехал на бывшие грибные места, от которых остались слёзы и раскиданный хворост. Но грибочки не сдаются и являют себя миру».

Сняжана Чуркіка:

«Учора з мужам заскочылі на гадзінку ў лес Стаўбцоўскага раёна, шукалі баравікі. А яны аказваецца, у большасці ўжо перараслі. Спазніліся мы».

Брестская область

Наталья Войтович из Пружанского района

«Успели и за грибами, и за ягодами, но белых у нас пока нет, будем ждать»

Роман выложил фото, что есть грибы и в Ивацевичском районе:

Могилевщина

Марина Киселева собирала в Бобруйском районе:

«В 4 руки 72 боровика, несколько лисичек и пара подосиновиков».

Витебщина

Наталья: «Витебск. Подберезовиков много, и молодые чистые, и уже немного отдохнувшие). Радости моей не было предела, когда нашлась полянка маслят (я их вообще впервые собирала). Подосиновик нашёлся один, но зато какой красавчик – чистый и большой. Было немного белых и полянка лисичек. Ура!!) Грибы есть и их много»

Снежана Автушко из Лепельского района

«Белыми не удивишь – боровиками забита вся лента. Поэтому ежедневные сборы в течении недели скидываю коллажом».

Гомельщина

Наталья Евмененко говорит, что в лесах уже пробки:

«Гомельский район… Даже в будние дни грибников явно больше, даже в сравнении с огромным количеством грибов. Местами машину негде оставить — везде уже стоят. На обычных местах необычные лисички, размером почти с ладошку, не знаешь — то ли радоваться, то ли в лабораторию бежать. Много брусники, по виду кажется не спелой, а на зубок — самое то».

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