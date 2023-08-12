В Париже эвакуировали людей с Эйфелевой башни 12.08.2023, 19:41

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Что стало причиной?

В субботу, 12 августа, в столице Франции Париже прозвучало сообщение о минировании Эйфелевой башни, с трех этажей сооружения эвакуировали людей.

Об этом пишет AFP.

Отмечается, что сообщение о минировании башни поступило примерно в 13:30.

Посетители были эвакуированы как с трех этажей сооружения, так и с площади под памятником.

Компания-оператор башни SETE сообщила, что эксперты по взрывоопасным работам вместе с полицией обследуют территорию, включая ресторан, расположенный на одном из этажей.

«Это обычная процедура в подобных ситуациях, которая, однако, редкость», – сказал пресс-секретарь компании.

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