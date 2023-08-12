Польская армия начала операцию «Rengaw» на границе с Беларусью 2 12.08.2023, 19:46

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Командующий силами теробороны Польши назвал главную цель мероприятий.

В Польше возле границы с Беларусью создана военная оперативная группа для проведения операции «Rengaw». Ее цель – сдерживание, а если понадобится – немедленная реакция. Об этом министр обороны Мариуш Блащак объявил во время посещения базы в Ярылувке на востоке Польши.

Операция проводится в ответ на гибридные атаки со стороны минского режима, отметил министр.

«У нас есть операция GRYF под командованием Пограничной службы по закрытию и укреплению границы. В этой операции примут участие до 4000 солдат Войска Польского. Но я принял решение создать военную оперативную группу. Задачей бойцов будет обучение Войска Польского здесь же в полевых условиях, в Подляском воеводстве, и формирование резерва на случай ухудшения ситуации на польско-белорусской границе», – приводит слова Блащака пресс-служба Минобороны Польши.

Minister @mblaszczak: Mamy operację #GRYF pod dowództwem @Straz_Graniczna, w której chodzi o uszczelnienie i wzmacnianie granicy. W tej operacji będzie brało udział do 4 tysięcy żołnierzy #WojskoPolskie. Ale podjąłem decyzję o powołaniu wojskowego zgrupowania zadaniowego.… pic.twitter.com/swNamiaTo5 — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) August 12, 2023

Вновь созданной группой будет командовать полковник Аркадиуш Миколайчик (Arkadiusz Mikołajczyk), командир 3-й Подкарпатской противотанковой бригады, а заместителем командира будет полковник Гжегож Калицяк (Grzegorz Kaliciak), который в 2004 году в Ираке командовал обороной ратуши в Кербеле, сообщает polska-zbrojna.pl.

Командующий силами теробороны Польши генерал-лейтенант Веслав Кукула добавил, что основной целью новой операции является сдерживание. Однако он заверил, что «в случае возникновения угрозы инцидента или провокации задачей военнослужащих будет обеспечение немедленного силового реагирования».

Генерал подчеркнул, что боевая оперативная группа будет готова к немедленному ответу.

«Мы предоставляем этим силам высокую автономность, от логистики до возможности принимать решения таким образом, чтобы гарантировать адекватность реагирования на возможные угрозы», – сказал он.

Напомним, Беларусь начала военные учения у границ Литвы и Польши. Учения проводятся на белорусском полигоне «Гожский» и в Гродненской области, которые расположены рядом с границей с Польшей и Литвой и Сувалкским коридором.

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