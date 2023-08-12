Минская фирма предлагает машины из Европы на заказ по нереально низким ценам 12.08.2023, 21:07

В чем подвох?

«Окончательная цена с учетом доставки и растаможки в Беларуси, оформление покупки через договор лизинга на 48 месяцев», — так описывают свои услуги продавцы, которые предлагают белорусам удивительно дешево покупать автомобили на заказ из Европы. Интересно, что с учетом всех затрат на доставку окончательная цена меньше, чем та, за которую автомобиль продают в Германии. Как такое может быть? Чтобы разобраться, «Наша Ніва» связалась с продавцами авто в европейских странах.

Дешевле, чем в Германии

Всего на сайте kufar.by более сотни объявлений от компании, предлагающей автомобили из Европы на любой вкус и кошелек. Они готовы привезти на заказ как довольно возрастные автомобили стоимостью от 5-6 тысяч долларов, так и более современные и дорогие по ценам около $20 000.

Независимо от цены и года выпуска, в описании ко всем машинам указано, что автомобиль имеет заводскую окраску, находится в безупречном состоянии и имеет полную историю от первого хозяина.

Также в описании подчеркивают, что указанная в объявлении цена окончательная с учетом доставки и растаможки в Беларуси. Оформление покупки происходит через договор лизинга на 48 месяцев.

Все эти объявления объединяет одно — автомобили на заказ обходятся минимум на 20-30% дешевле, чем аналоги, которые продаются непосредственно в Беларуси.

Так, например, Audi A4 с пробегом 130 тысяч километров, которую выдают за 2020 год выпуска, предлагают приобрести под заказ всего за $19 850. При этом аналогичные автомобили в Беларуси продают по ценам от 26 тысяч долларов.

Дельцы объясняют, что выгода получается именно из-за того, что машина покупается в лизинг. Если покупать машину не через лизинг, выйдет гораздо дороже.

За сам автомобиль нужно будет заплатить через банк иностранному продавцу. После оплатить перевозчику доставку, а также растаможку — уже после доставки авто в Беларусь, поясняет продавец. Также нужно перечислить 800 рублей на расчетный счет белорусской фирмы. Это якобы вознаграждение компании за то, что занимается подбором, сопровождением сделки, делает запрос дилеру, проводит расчеты и берет на себя обязательства по одобрению лизинга.

Предлагаемая фирмой схема выглядит нелогично, так как приобретение автомобиля через лизинг, наоборот, должно сделать окончательную цену более высокой. Но законы логики и экономики в этом случае не работают, так как к делу подключается «амортизация лизинга» — ей объясняет появление экономии продавец.

Нашли эту машину в Германии

Часть из авто, размещенных на белорусском сайте, можно отыскать на немецком портале mobile.de, что дает возможность сравнить цены.

Ту же Audi A4, описанную выше, там продают почти за 24 тысячи евро брутто. Цена нетто составляет 20 143 евро (около $22 000). То есть даже без налога на добавочную стоимость эта машина в Германии стоит на две тысячи долларов дороже, чем ее предлагают в Беларуси.

Если прибавить к цене нетто даже льготную растаможку размером 2700 евро, 1300 евро за доставку и еще около 350 евро на утилизационный сбор и другие обязательные расходы, то выйдет, что эта Audi будет вам стоить приблизительно 27 тысяч долларов.

Чтобы разобраться, как в Беларусь удается пригонять ее дешевле, мы позвонили продавцам этой Audi непосредственно в Германию.

Поинтересовались, есть ли у них какой-то партнер в Беларуси, который продает их авто, на что там ответили, что никаких партнеров в нашей стране нет. Консультант отметил, что машина находится на площадке в Германии и что он не имеет никакого отношения к тем, кто может использовать его снимки и выставлять на продажу авто по несуществующей цене.

Может, есть партнеры в Нидерландах?

Audi, описанная выше, не единственный автомобиль, который можно отыскать в продаже как на белорусском, так и на немецком сайтах. Так, Volvo XC60 2019 года в Беларуси под заказ продают за $19 950.

Как и во всех других объявлениях, указано, что написанная цена окончательная с учетом всех затрат на доставку и растаможку.

Но мы нашли этот же самый автомобиль в Нидерландах. Там его продают за 19 884 евро брутто, или 16 433 евро нетто. Кстати, по фото на «Куфаре» видно, что снимки подрезаны, но госномер и другие моменты не дают оснований для сомнения, что это тот самый автомобиль.

В результате с учетом таможенных платежей, доставки и других расходов к цене авто в Голландии нужно добавить еще почти пять тысяч долларов. Поэтому, как и в случае с Audi, эта Volvo должна обойтись намного дороже, чем в Беларуси. И это даже при условии, что растаможка ее будет произведена с применением льготы.

Мы также позвонили в Нидерланды. Такой автомобиль действительно существует, но ни о каких партнерах в Беларуси продавец Volvo не знает.

Схема не новая?

Все вышеперечисленные доводы свидетельствуют о том, что предложенная столичной фирмой схема покупки авто из Европы выглядит подозрительно. Тем более что в белорусских медиа и раньше появлялась информация о подобных случаях, когда какие-то фирмы предлагали авто на заказ по нереально низким ценам.

О них портал «Автобизнес» писал еще в конце 2019 года. В первой половине 2020 года также в СМИ попадала информация о людях, которые «покупали» автомобили на заказ по нереально низким ценам. Тогда благодаря усилиям журналистов было заведено уголовное дело на сомнительных продавцов, потерпевшими по которому числились десятки человек, которые заплатили деньги за авто, но так его и не получили. Тем не менее по этой схеме продолжали работать и в 2021 году. Во всех случаях мошенники обосновывали низкие цены покупкой авто через лизинг или какие-то специальные партнерские программы.

В прошлом году о подобных дельцах писала и «Наша Ніва», когда через рекламу в Instagram людям также предлагали авто из Европы по сладким ценам, которые достигались благодаря той самой «амортизации лизинга».

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