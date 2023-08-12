Гармонические осцилляции Анатолий Несмиян

12.08.2023, 21:14

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Анатолий Несмиян

Рутинизация конфликта создает ряд обманчивых впечатлений.

Сообщения о новых ударах по Крыму, Крымскому мосту, приграничным областям или даже по Москве становятся практически рутинными и перестают быть новостью в России.

На исходе полутора лет конфликта происходит примерно то же самое, что наблюдалось на втором году ковидной «пандемии» - психологическая усталость от одних и тех же новостей и отстранение от них.

С одной стороны, для власти такая отстраненность хороша - можно не особенно оглядываться на реакцию людей и не принимать ее в расчет как фактор риска. Но есть и оборотная сторона: задача террора заключается в том, чтобы держать население в страхе и ужасе, в этом, собственно, и заключается механизм управления через страх, чем и является терроризм, причем неважно, кто является террористом - частные лица или правящий режим.

Но если болевой порог перейден и острая боль превратилась в хроническую, которая мешает, но к ней уже притерпелись, то для того, чтобы напугать, потребуются гораздо большие усилия и, соответственно, гораздо более серьезный расход ресурса, который в обстановке войны на истощение и так буквально на дне.

Более того - возникает угроза, аналогичная той, которая явным образом проявилась 24 июня во время мятежа Пригожина. Население и правящая вертикаль вдруг с надеждой начали болеть за Пригожина. И уж точно ни малейшего сочувствия к режиму в те два дня замечено не было.

Иначе говоря - отстраненность чревата не только тихим саботажем, но может совершенно внезапно для террористического режима обернуться против него, причем настолько стремительно, что он попросту не успеет среагировать.

В математике есть такое явление, как гармонические осцилляции. Они возникают в системе, находящаяся в динамическом равновесии, но при этом возможно состояние, которое будет являться неустойчивым. Любое малое изменение какого-либо параметра такого состояния способно привести к качественным изменениям всей системы.

Психологическая усталость общества достаточно хорошо может быть описана подобной моделью. Кажущееся равновесное состояние при появлении какого угодно незначительного в обычное время фактора способно качественно измениться вплоть до хаотического.

Рутинизация конфликта создает ряд обманчивых впечатлений, главное из которых заключается в непонимании самой природы такого рода коллективной отстраненности. Она кажущаяся, и в любой момент может крайне неприятно удивить тех, кто делает на нее ставку.

Анатолий Несмиян, Telegram

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