Как украинцев пропускают домой через «закрытые» КПП на границе с Беларусью 12.08.2023, 21:27

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Государственная пограничная служба Украины раскрыла детали.

Украинские пограничники пропускают на территорию Украины соотечественников, бегущих из оккупации, где бы они ни пытались пересечь границу, в том числе и через «закрытые» с начала широкомасштабного вторжения КПП на границе с Беларусью и РФ.

Как пишет УНИАН, об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона единых новостей.

«С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину все пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью закрыты, там не осуществляются пропускные операции. В то же время Украина делает все возможное, чтобы ее граждане вернулись домой. Особенно те, которые находятся на временно оккупированных территориях и у них нет возможности выехать из них (в направлении на подконтрольные правительству Украины территории), учитывая что это движение довольно затруднено. Многие люди были вынуждены выехать на территорию России, а в дальнейшем возвращаться домой, в том числе, и через Беларусь. Поэтому Украина в целом и пограничники в частности обеспечивают допуск на территории страны всех граждан Украины, где бы они ни пытались пересечь границу. То ли в Сумской области, то ли на других направлениях, в том числе и на границе с Беларусью», - отметил Демченко.

Относительно маршрута возвращения украинцев на подконтрольную территорию Украины через пограничный пункт Колотиловка-Покровка в Сумской области, где на днях зафункционировал гуманитарный коридор, спикер ГПСУ отметил, что до июля украинские граждане прибывали через этот КПП на территорию Украины, но затем российская сторона прекратила пропуск. По его объяснению, на минувшие выходные российская сторона возобновила возможность гражданам Украины пересечь границу в направлении Украины.

«Поэтому пограничники продолжают обеспечивать допуск граждан Украины на территорию нашего государства, в том числе в Сумской области», - подчеркнул Демченко.

По его данным, за время полномасштабной войны пограничники обеспечили допуск на территорию Украины более 19 тыс. украинцев, которые возвращались через территорию России или через территорию Беларуси упомянутыми участками границы.

«Пересекают границу таким образом в том числе граждане из Херсонской, Запорожской области, которые хотят вернуться на подконтрольную Украине территорию, быть в более безопасном месте, но следуют через территорию России. Это также граждане из Донецкой и Луганской областей», - сообщил спикер ГПСУ.

Он посоветовал гражданам иметь при себе хотя бы какие-то документы, которые будут подтверждать личность.

«Если у граждан Украины нет никаких документов, то на это уйдет больше времени – чтобы установить личность. Для этого будут привлечены другие государственные органы, в том числе миграционная служба и полиция. Но опасность путешествия без документов в целом заключается в том, что сначала нашим гражданам необходимо пересечь границу сопредельных государств, но они не смогут этого сделать без документов. Поэтому все же минимальные документы, которые идентифицируют личность нашим гражданам необходимо иметь», - пояснил Демченко.

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