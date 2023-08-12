«Иногда хочется расслабиться и не считать деньги» 12.08.2023, 21:38

Многодетная мама рассказала о доходах и тратах.

Можно ли сходить в парк развлечений и не остаться с пустым кошельком, если в семье трое детей? Как накормить семью из 5 человек за 9 рублей? Ответы на эти и многие другие вопросы знает Ольга, многодетная мама. Она рассказала Myfin.by о бюджете многодетной семьи, основных тратах и экономии.

«Чем больше потребностей появляется, тем больше денег надо»

У Ольги подрастает 3 девочки: Маша – 15 лет, Даша – 11 лет и младшая Ульяна – 5 лет. Маша в этом году окончила 9-й класс и подала документы в колледж. Семья сейчас ждет результаты. Средняя дочка перешла в 6-й класс, а младшая пока ходит в сад. На носу 1 сентября, интересуемся, как обстоят дела с подготовкой детей к новому учебному году.

– К школе мы закупаемся в основном заранее, – рассказывает Ольга. – Но если в августе начать готовиться, то, конечно, сложно, потому что цены на все «кучерявые». По телевизору говорят, что собрать ребенка в школу стоит 300 рублей. Я не знаю, из каких затрат выходит такая сумма? – задается вопросом женщина. – Ну, если только купить по одной вещи в школу: брюки, юбка, блузка, жилетка – и может быть, хватит на пару обуви. На канцелярские товары уж точно не хватит. Например, в ГУМе или ЦУМе обычная блузка обойдется в 50 рублей!

Стараюсь искать более доступную цену на необходимый товар. Выручает, что какие-то вещи достаются младшим от старших.

Еще одна существенная статья затрат в семье – это обувь.

– Стараюсь всегда покупать только кожаную обувь, поэтому бывает сложно найти хорошую пару по доступной цене. Но хочешь жить – умей вертеться. Ищу обувь на скидках либо покупаю не в сезон, но иногда сложно так сделать, потому что ножка может вырасти и обувь станет мала.

Раскрывать общий бюджет семьи Ольга не стала.

– Чем больше появляется потребностей, тем больше денег надо. Есть стимул, к чему стремиться.

«Продукты питания – самая большая статья расходов в месяц»

Так как семья большая, то и продуктов, соответственно, нужно много. Сколько именно уходит денег на еду, Ольга сказать не смогла. Признается, что никак не может посчитать. Но с уверенностью говорит, что это основная статья расходов семьи.

– Муж как-то раз мне предложил попробовать собирать чеки, чтобы хотя бы примерно понимать, сколько уходит в месяц денег на еду. Мне сложно это сделать. Я чек на кассе посмотрела и выбросила. Фрукты и овощи иногда покупаем на рынке. А так все в магазине.

Примерный поход в продуктовый у семьи выглядит так.

– Продукты питания – самая большая статья расходов в месяц. Покупаем часто молочные продукты: творог, йогурты, сыр, молоко. За один поход в магазин можем потратить рублей 50-70. Это без мяса. Если добавить сюда еще мясо и фрукты, стабильно 80-100 рублей получается. Такого запаса нам хватит на дня 2. Потом холодильник начинает пустеть. Выручают запасы в морозилке: сливочное масло, мясо, рыба, овощи, зелень, ягоды. Если вижу продукты со скидками, то беру их. Ту же рыбу: хек, минтай. Могу купить сразу 2 килограмма. Тот же принцип работает и с другими продуктами. Вижу хорошую цену – беру. Но если пойти в супермаркет, то готовься сразу оставить рублей 300, потому что там всегда нужно все и сразу.

Ольга признается, что в хороших и качественных продуктах они себе стараются не отказывать.

– Хочется тех же и конфет шоколадных съесть, и рыбку красную. Это мы тоже себе позволяем.

«Хорошо иметь такой доход, чтобы не бояться потратить в магазине 100 или 300 рублей»

Для семьи Ольги, как для многодетной, предоставляются жилищные, налоговые, образовательные и другие льготы.

Очень большой бонус – это дополнительный оплачиваемый выходной день в неделю.

– В понедельник у меня день мамы. Это очень ценный день для меня, так как работать 5 через 2 – просто на износ. Еще среди льгот – это 50% скидка в детском саду на питание и бесплатное питание в школе, что тоже кстати. В этом году кормили в школе очень вкусно. Дети все съедали, и не приходилось тратиться на перекусы. Раньше бегали в буфет на перемене, если была возможность, старались брать ссобойки (яблоко, печенье, бутерброды).

Тем не менее, по словам Ольги, гораздо приятнее и комфортнее, если бы заработок соответствовал ценам в магазине, тогда и не было бы необходимости в льготах.

– У нас были очень сложные моменты в жизни. Но надеемся только на себя. Хорошо иметь такой доход, чтобы не бояться потратить в магазине 100 или 300 рублей.

Квартиру Ольга с мужем построили, когда в семье было только двое детей, то есть льготами на строительство жилья для многодетных семья не пользовалась. До этого жили в общежитии семейного типа.

– Часть стоимости квартиры мы погасили чеками «Жилье», что-то взяли в кредит от работы на 5 лет. Оставшуюся сумму кредита платим еще сейчас. Ремонт тоже делали постепенно, ведь это отдельная статья расходов. Мы все делали поэтапно. Я люблю белорусские бумажные обои, потому что виниловые для меня – это пленка. Такой ремонт получается и недорого, и симпатично, – рассуждает Ольга.

«Приходится лавировать, чтобы не ущемлять свои желания»

Ольга рассказывает, что всегда старается сэкономить, но придерживается принципа: лучше купить меньше, но качественнее. Еще один лайфхак по экономии – сделать самому.

– Допустим, нужен торт. В магазине он стоит 23 рубля, к примеру. Мы покупаем сливочное масло, пакет сметаны (сахар и мука обычно всегда в доме есть) и печем сами. Потратили 10 рублей, сэкономили 13. И получилось вкуснее и качественнее. Если же стоит вопрос купить на всю семью 2 пачки пельменей за 8 рублей или 2 индюшиные ножки за 9, то я выбираю второй вариант. Так я смогу приготовить 2 блюда: сварю суп и натушу картошки.

Что касается трат покрупнее, когда срочно нужно купить что-то из техники, то семью выручает рассрочка.

– Мы дочке так купили телефон. Старались выбирать с хорошими характеристиками с приемлемой для нас ценой – рублей 500-600. Платили примерно рублей 40 на протяжении 8 месяцев. Себе точно так же приобрела телефон – в рассрочку. Купить что-то из техники рублей за 500 сразу сложнее.

Выходной день Ольга со всей семьей любит провести в парке отдыха. Каждый хочет выпить кофе, съесть пирожное, и уже рублей 20 стабильно выходит. Еще в списке развлечений – поход в цирк.

– На специальном сайте я ловлю хорошие билеты за 9 рублей, которые обычно стоят дороже. То есть ни в развлечениях, ни в хорошей еде мы себе не отказываем. Но приходится лавировать, чтобы не ущемлять свои желания.

Может показаться, что многодетная семья – это бесконечная экономия и поиск скидок, а все твои личные желания на втором плане.

Все материальные невзгоды ничто по сравнению с тем, что у тебя есть большая и крепкая семья.

– Мы не боимся никаких трудностей. Да, иногда бывало сложно, но никто у нас никогда не был голодный. Все были сыты, одеты и обуты. Но все же иногда хочется расслабиться и не считать деньги. Поэтому надо стремиться к лучшему!

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