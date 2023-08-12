В выходные посещение лесов ограничено в большинстве районов Беларуси 12.08.2023, 22:14

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По состоянию на вечер 12 августа в 71 районе Беларуси ограничено посещение лесов. Преимущественно это восточная часть страны. В Минлесхозе отмечают, что прямого запрета на походы в лес нет ни в одном районе, но нужно помнить об ограничениях.

Основная часть районов, где действуют ограничения, находится в Могилевской, Гомельской и Витебской областях. Ограничено посещение лесов и примерно в половине районов Минской области.

В остальных областях ограничения носят точечный характер: два района в Брестской и три — в Гродненской.

Напомним, что ограничение не запрещает посещение лесов. Но при этом в них нельзя въезжать на автомобилях, а разведение костров разрешается только на специально обустроенных площадках.

Вероятно, после выходных многие ограничения снимут, так как на воскресенье в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за ливней.