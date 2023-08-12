ВСУ закрепились на новом плацдарме 12.08.2023, 22:34

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До северной границы с Крымом всего 83 километра.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отреагировала на «экспертный ажиотаж» вокруг левого берега Херсонской области.

«Поводов для ажиотажа нет. Я только что вернулась с тех мест, - написала она. - Для того, чтобы там высадиться, не быть уничтоженным, да еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага. Мы бережем людей, поэтому работаем контрбатарейно».

По ее словам, на том участке фронта «определенные подразделения выполнили определенную задачу», пишет УНИАН.

«Это предсказуемо, ведь наша цель - вернуть все временно оккупированные территории, так что, мы везде отрабатываем такую возможность», - добавила Маляр.

ВСУ закрепились на новом плацдарме - что известно

Ранее в сети появилась информация от военного обозревателя издания Bild Юлиана Репке, что ВСУ закрепились на новом плацдарме на левом берегу Днепра в Херсонской области.

По его словам, от этого плацдарма до северной админграницы с Крымом всего 83 километра.

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