закрыть
12 августа 2023, суббота, 22:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ закрепились на новом плацдарме

  • 12.08.2023, 22:34
  • 1,452
ВСУ закрепились на новом плацдарме

До северной границы с Крымом всего 83 километра.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отреагировала на «экспертный ажиотаж» вокруг левого берега Херсонской области.

«Поводов для ажиотажа нет. Я только что вернулась с тех мест, - написала она. - Для того, чтобы там высадиться, не быть уничтоженным, да еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага. Мы бережем людей, поэтому работаем контрбатарейно».

По ее словам, на том участке фронта «определенные подразделения выполнили определенную задачу», пишет УНИАН.

«Это предсказуемо, ведь наша цель - вернуть все временно оккупированные территории, так что, мы везде отрабатываем такую возможность», - добавила Маляр.

ВСУ закрепились на новом плацдарме - что известно 

Ранее в сети появилась информация от военного обозревателя издания Bild Юлиана Репке, что ВСУ закрепились на новом плацдарме на левом берегу Днепра в Херсонской области.

По его словам, от этого плацдарма до северной админграницы с Крымом всего 83 километра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип
«Кветак больш ня будзе»
«Кветак больш ня будзе» Ирина Халип
Драндулет на Луне
Драндулет на Луне Александр Невзоров
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир Дмитрий Бондаренко