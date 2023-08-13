И снова неграмотная Захарова Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

13.08.2023, 1:59

Чему ее учили в МГИМО?

С новым непрофессиональным заявлением выступила фронтвумен МИД страны Мария Захарова.

Крымский мост сегодня, к сожалению, подвергся ракетным ударам. К счастью, никто не пострадал. Захарова заявила, что «Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры».

Такое впечатление, что Захарова не знает о наличии общедоступных видео об использовании Крымского моста. Вот одно из них, снятое сторонником «спецоперации» прошлой осенью. Мы извиняемся за грубости на записи, но вот так человек выражал восторг.

Кроме того, такое впечатление, что Захарова незнакома с тем, как в I протоколе к Женевской конвенции трактуется понятие «военный объект» (статья 52. «Общая защита гражданских объектов»). Чему её учили в МГИМО?

Лучше бы МИД России высказал руководству страны предложения о том, как создать международный механизм, исключающий сомнения в использовании Крымского моста, как объекта гражданской инфраструктуры. Но эту работу МИД России, похоже, делать не желает.

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