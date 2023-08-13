Украинские войска имели частичный успех в районе Работино 13.08.2023, 2:44

Наступательная операция продолжается.

Украинские защитники продолжают наступательную операцию на юге и смогли добиться частичного успеха в районе села Работино Запорожской области, расположенного на пути между городами Орехов и Токмак.

Как пишет zn.ua, об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины вечером субботы, 12 августа, в Facebook.

«Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, имели частичный успех в районе Работино Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы», – говорится в сообщении.

DeepStateMAP

В то же время, оккупанты не отказываются от попыток ведения наступления на нескольких направлениях на востоке Украины.

В частности, в течение суток враг безуспешно вел наступательные действия в Харьковской области, на купянском направлении: северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки.

На бахмутском направлении захватчики пытались наступать в районах Клещеевки и Белой Горы Донецкой области. На авдеевском и марьинском направлении бойцы ВСУ сдерживают войска РФ в районах городов Авдеевка и Марьинка.

«На шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области», – отметили в Генштабе.

Двумя днями ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские бойцы достигли частичного успеха в направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее освобожденного Старомайорского Донецкой области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».