Политтехнолог: Песков стал бельмом «позора» в глазах Путина 13.08.2023, 4:20

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Из-за неосторожной игры слов.

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков стал бельмом «позора» в глазах Путина из-за неосторожной игры слов о президентских выборах, которые пройдут в России в марте 2024 года, пишет УНИАН.

Речь идет о заявлении Пескова журналисту The New York Times о том, что опция «выборов» для россиян - необязательна: «Путин будет переизбран в следующем году с 90% голосов», - говорил он. Позже Песков поспешил опровергнуть это мнение, заверяя, что его слова неправильно интерпретировали.

Однако политтехнолог Аббас Галлямов считает, что это вранье. Песков в кое-то веки сказал россиянам правду и еще получит за это от «хозяина», указал Галлямов во время эфира Ходорковский LIVE.

«В чистом виде какой-то там ошибки перевода быть не могло. Ну перепутать слова «bureaucracy» и «democracy» (с англ. «бюрократия» и «демократия» - УНИАН) - знаете, при том уровне владения английским, который есть у Пескова, невозможно... Я думаю, Песков это действительно сказал. Но не потому что хотел дать какой-то осознанный «меседж», как некоторые это интерпретируют, что он так хотел «послать власти». Просто он понимает, что демонстрировать ту степень неадекватности, которую демонстрирует Россия, отрицая очевидные вещи о том, что «белое - черное», а «черное - белое», нельзя. Поэтому он в целом пытался более или менее говорить правду», - указал политтехнолог.

По его словам, Песков среди череды таких клоунов, как бывший президент России Дмитрий Медведев, отличается сравнительной «адекватностью». Но на аппаратном уровне эту «адекватность» ему не простят: «Очевидно, что если Путину и не сразу это донесли, то обязательно в какой-то нужный момент вернут. И Пескову «по загривку» за это еще прилетит», - считает он.

Также он подчеркнул, что несмотря на сомнительный процесс выборов в РФ - эта процедура важна, так как является источником легитимности власти:

«Легитимность, как две ноги. Надо уверенно стоять на обеих, тогда ты прочно себя чувствуешь. Путин на протяжении долгого времени именно так себя и чувствовал... А сейчас путинский курс под все большим вопросом, все больше претензий к содержанию того, что он делает. Как в части и внешней политики: война, конфликт и противостояние со всем окружающим миром, которые привели к санкциям и изоляции России, это гражданам не нравится», - заявил Галлямов.

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