СБУ разгромила крупную базу российских войск возле Евпатории

СБУ разгромила крупную базу российских войск возле Евпатории1
- 13.08.2023, 8:11
- 8,124
По палаточному городку оккупантов ударил «рой» из 17 БПЛА.
Во время атаки беспилотников на Крымский полуостров, которая состоялась в ночь на 12 августа, десятки оккупантов были ликвидированы и ранены.
Как сообщает УНИАН со ссылкой на источник в СБУ, ночную «бавовну» россиянам организовала Служба безопасности Украины.
Отмечается, что военная контрразведка СБУ мощно ударила по логистической базе российских войск неподалеку Евпатории.
Известно, что по палаточному городку оккупантов, стоянкам автомобильной техники и топливозаправщикам отработали 17 дронов.
«Сейчас точный масштаб повреждений уточняется. Но, по предварительным данным, речь идет о десятках убитых и раненых оккупантов и множестве поврежденной техники», - подчеркнули в СБУ.
Напомним, что во временно оккупированном Крыму в районе Феодосии и Новоозерном в ночь на 12 августа раздавались взрывы. Российские оккупанты заявили об атаке беспилотников. На Крымском мосту было остановлено движение.
Взрыв в Новоозерном был мощным. В Сети его охарактеризовали так: «был конец света». Взрыв у Феодосии также был довольно сильным. В Сети пишут, что «полетело несколько ракет» в районе Чауду.