СБУ разгромила крупную базу российских войск возле Евпатории 1 13.08.2023, 8:11

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По палаточному городку оккупантов ударил «рой» из 17 БПЛА.

Во время атаки беспилотников на Крымский полуостров, которая состоялась в ночь на 12 августа, десятки оккупантов были ликвидированы и ранены.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на источник в СБУ, ночную «бавовну» россиянам организовала Служба безопасности Украины.

Отмечается, что военная контрразведка СБУ мощно ударила по логистической базе российских войск неподалеку Евпатории.

Известно, что по палаточному городку оккупантов, стоянкам автомобильной техники и топливозаправщикам отработали 17 дронов.

«Сейчас точный масштаб повреждений уточняется. Но, по предварительным данным, речь идет о десятках убитых и раненых оккупантов и множестве поврежденной техники», - подчеркнули в СБУ.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму в районе Феодосии и Новоозерном в ночь на 12 августа раздавались взрывы. Российские оккупанты заявили об атаке беспилотников. На Крымском мосту было остановлено движение.

Взрыв в Новоозерном был мощным. В Сети его охарактеризовали так: «был конец света». Взрыв у Феодосии также был довольно сильным. В Сети пишут, что «полетело несколько ракет» в районе Чауду.

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