Военный эксперт: На Крымском мосту могли уничтожить один прогон 13.08.2023, 8:17

6,680

Ракеты оставили несколько «ячеек», из которых шел черный дым.

Военный аналитик Павел Нарожный прокомментировал удары по Крымскому мосту, которые произошли в субботу, 12 августа.

Он не исключил, что в результате на Крымском мосту сегодня был уничтожен как минимум один прогон. Такое мнение он высказал в эфире общенационального информационного телемарафона.

«Судя из имеющихся материалов, это могли быть удары ракетами C-200. Есть несколько ячеек, из которых идет черный дым, а значит попадания были. И мы видим огромные проблемы в российской системе ПВО для сбивания таких ракет…», - подчеркнул военный эксперт.

Он заявил, что если в результате удара удалось повредить железнодорожную линию, это усложнит для оккупантов переброску военной техники и живой силы.

«Надеюсь, что сегодня уничтожили железнодорожный прогон, ведь именно ими враг снабжает боеприпасами и личным составом», – добавил Нарожный.

Ранее сообщалось, что Крымский мост весь в дыму, оккупанты остановили движение транспорта. Очевидцы в соцсетях сообщают, что они слышали взрывы. При этом из обнародованных в сети фото и видео видно, что дым поднимается из нескольких разных мест моста.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».