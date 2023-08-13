Центробанк России троллит Соловьева 2 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

13.08.2023, 8:27

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Гуляй, Вася.

Словно чайник кипел Владимир Соловьев по поводу падения курса рубля. Призывал громы и молнии на голову ЦБ, требовал от депутатов и сенаторов разобраться.

В чем причина? Соловьеву платят килотонны рублей, а он их хочет конвертировать в доллары? А результат из-за падения курса рубля все хуже и хуже. Главная причина известна – спецоперация Путина. Но про него пропагандист Соловьев говорить боится. И вымещает зло на ЦБ.

Центробанк остроумно ответил Соловьеву. Выставил на линию огня зампреда со смешной фамилий Заботкин. И тот «дал огня» пропагандисту: «Рисков финансовой стабильности в связи с ослаблением курса рубля мы не видим». Вот и все. «Гуляй, Вася».

Комментарий совершенно в духе «все идет по плану». Нет рисков для вашей финансовой стабильности, Соловьев. Пусть в кармане у вас теперь меньший эквивалент долларов. С вами расплатились той же пропагандистской чепухой, которой вы кормите граждан. Приятного вам аппетита.

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