Центробанк России троллит Соловьева

Центробанк России троллит Соловьева2
- Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»
- 13.08.2023, 8:27
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Гуляй, Вася.
Словно чайник кипел Владимир Соловьев по поводу падения курса рубля. Призывал громы и молнии на голову ЦБ, требовал от депутатов и сенаторов разобраться.
В чем причина? Соловьеву платят килотонны рублей, а он их хочет конвертировать в доллары? А результат из-за падения курса рубля все хуже и хуже. Главная причина известна – спецоперация Путина. Но про него пропагандист Соловьев говорить боится. И вымещает зло на ЦБ.
Центробанк остроумно ответил Соловьеву. Выставил на линию огня зампреда со смешной фамилий Заботкин. И тот «дал огня» пропагандисту: «Рисков финансовой стабильности в связи с ослаблением курса рубля мы не видим». Вот и все. «Гуляй, Вася».
Комментарий совершенно в духе «все идет по плану». Нет рисков для вашей финансовой стабильности, Соловьев. Пусть в кармане у вас теперь меньший эквивалент долларов. С вами расплатились той же пропагандистской чепухой, которой вы кормите граждан. Приятного вам аппетита.
Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»