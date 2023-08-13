«Прочь сантименты, цветов больше не будет!» 13.08.2023, 8:31

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Белоруски предупредили Лукашенко.

В Белостоке женщины провели акцию к трехлетию начала белорусского женского протеста, сообщает nashaniva.com.

По словам участниц акции, они ей «решили напомнить, с чего начинался женский протест — это «цепи солидарности».

«Женщины разного возраста в белой одежде с цветами в руках стояли по обеим сторонам дорог как символ противостояния милитаризованному режиму. Это был мейнстрим, охвативший мгновенно всю страну. Тогда это было очень вовремя», — признают женщины.

«Но пролетели годы, мы, белоруски, уже не такие, изменились и внешние обстоятельства… Прочь сантименты, цветов больше не будет!», — декларируют участницы акции, становясь «плечом к плечу с мужественными парнями и девушками из Хоругви, полка Калиновского».

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