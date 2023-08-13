Захарова устроила истерику из-за атаки на Крымский мост 3 13.08.2023, 8:35

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Представительницу МИД РФ напугали не только взрывы возле Керчи.

В России истерично прокомментировали атаку на Крымский мост, произошедшую 12 августа. Страна-террорист обещает «ответ».

Об этом заявила представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает УНИАН.

Она также заявила, что кроме попытки атаки на Крымский мост, полуостров ночью якобы атаковали 20 беспилотников.

«Решительно осуждаем эти террористические атаки. Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы. Он подвергается таким атакам с осени прошлого года. Они, в частности, приводили к гибели мирных граждан. Таким образом, ВСУ, которые не способны, несмотря на массированную западную помощь, изменить ситуацию на линии боевого столкновения, пытаются с помощью недостойных террористических методов отыграться на гражданских объектах и мирных жителях», - заявила опальная Захарова.

Истеричная представительница МИД РФ выдала, что «подобные диверсии дают международному сообществу возможность еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима».

«Таким варварским акциям не может быть оправдания и они не останутся без ответа», - добавила она.

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