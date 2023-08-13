Падение Су-30 в Калининградской области: как к этому причастна сама Россия 13.08.2023, 8:44

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Военный эксперт указал на важные детали.

В России 12 августа разбился военный самолет Су-30. Российское Минобороны подтвердило эту информацию и заявило, что экипаж не выжил. По их информации, причина падения – техническая неисправность. Это могло быть действительно так.

Такое мнение «24 каналу» выразил военный эксперт Юрий Федоров. Подобные инциденты в России могут продолжаться.

Причиной падения Су-30 в Калининградской области могла быть действительно техническая неисправность, считает Федоров. Военный самолет – сложная система, требующая значительного обслуживания. А данный инцидент показывает, что в России оно очень плохое.

«Большая нагрузка идет на военный самолет, его нужно хорошо обслуживать. Если есть проблемы с элементом – они его должны заменить и так далее. Должны быть серьезные специалисты, которые знают все системы и как их отлаживать. Если этого не делать – самолет упадет. Это и есть технический фактор», – объяснил военный эксперт.

Также технический фактор возникает, если использовать технику не по инструкции. Отметим, что в России это уже не первый случай падения военного самолета. По мнению военного эксперта, это еще и свидетельствует о слабой аэродромной службе оккупантов.

«Вопрос как ее поднять. Можно наказать техника. А на самом деле надо наказывать начальника. Так поступали в нормальных армиях. Если Путин боится наказывать своих генералов – это будет продолжаться и дальше», – резюмировал Федоров.

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