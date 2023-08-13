Конец «владычицы морской» Алексей Голобуцкий

13.08.2023, 8:49

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Пафос развеялся под ударами морских дронов.

Цели «российской спецоперации» сейчас не известны никому. Когда «Киев за 3 дня» не вышел, Путин заявил, что теперь «Азовское море — внутреннее море РФ» и это тоже очень круто. В прошлом месяце, после прекращения зернового соглашения, у россиян был новый приступ «имперской мощи»: «Теперь и Черное море наше внутреннее». Прошлая неделя доказала – россияне не контролируют Черное море, а российские торговые корабли из Азовского вообще перестали выходить.

Все это следствие атак морских дронов – спецопераций, которые СБУ провела в Новороссийске и Керченском проливе. Это кардинально изменило ситуацию на воде. Россияне, желавшие нас экономически заблокировать, сами оказались в аналогичной ситуации. По данным издания Bloomberg, зерновые перевозки из РФ по Азовскому морю фактически прекратились. Изменилась и военная ситуация: чтобы не стать новыми целями, русские военные корабли обязаны проводить постоянные маневры.

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Мы можем констатировать, что эта спецоперация СБУ дала максимальный эффект. РФ потеряла миллиарды из-за задержки или отмены грузовых перевозок. Морские российские терминалы на берегу Азовского моря перестали принимать зерно от поставщиков из-за заполнения хранилищ. Образовались очереди из поездов, которые не могут разгрузиться. Выросла и цена на страхование кораблей. Все это сказывается на экономике врага и изменяет баланс сил в переговорах о зерновом соглашении. Россия больше не может вести их с позиции силы.

Пафосные разговоры о «великой морской державе», которые так любят вести российские имперцы, столкнулись с украинской разработкой Службы безопасности в виде морских дронов. Шанс для Украины победить более многочисленного врага именно в применении подобных разработок, которые изменяют ситуацию в войне и переносят ее на территорию России.

Алексей Голобуцкий, t.me

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