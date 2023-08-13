Украинские военные мощным ударом М777 разгромили оккупантов на Бахмутском направлении
- 13.08.2023, 8:54
Эффектное видео из Клещеевки.
Защитники Украины точным ударом по врагу под Бахмутом отминусовали его боевую машину пехоты и личный состав. Поражение они нанесли из гаубицы М777.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. В его официальном Telegram-канале опубликовано видео работы украинских бойцов.
Событие произошло в районе села Клещеевка на Бахмутском направлении.
Там аэроразведчики 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады обнаружили огневое подразделение российских оккупационных войск.
Защитники передали координаты артиллеристам 45-й отдельной артиллерийской бригады, которая уничтожила БМП, очевидно, вместе с личным составом армии РФ.
Удары были нанесены 155-мм легкой буксируемой гаубицей М777, которую украинские воины еще называют «Три топора».