Обострение на границе Беларуси с Польшей: что происходит на Сувалкском коридоре 1 13.08.2023, 9:04

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Западные аналитики озвучили сценарии развития событий.

Польское правительство отмечает, что к границе приближаются наемники «Вагнера», находящиеся в Беларуси, сообщает ВВС. Издание опубликовало специальный материал с подробностями о ситуации на белорусско-польской границе.

Каков был последний инцидент на польско-белорусской границе?

Польское правительство заявляет, что 1 августа два белорусских военных вертолета пролетели на низкой высоте около двух километров над его территорией в Беловежской пуще.

Белорусские вооруженные силы в то время проводили обучение в приграничной зоне. Правительство Беларуси заявило, что «никаких нарушений границы вертолетами Ми-8 и Ми-24 не было».

Жители Беловежской пущи опубликовали в социальных сетях фотографии вертолетов Ми-8 и Ми-24 с белорусской маркировкой, которые, по их словам, пролетели над городом.

BBC Verify сопоставила серийные номера этих вертолетов с помеченными на соседнем аэродроме Мачулищи в 2018 году.

Это военное вторжение происходит на фоне тысяч нелегальных пересечений границы из Беларуси в Польшу мигрантами. Польша утверждает, что с 2021 года Беларусь поощряет людей с Ближнего Востока и Африки ехать в Беларусь и нелегально пересекать границу.

Несмотря на то, что количество пересечений границы сейчас меньше двух лет назад, польская пограничная служба сообщает, что в этом году 19 000 мигрантов пытались пересечь границу, тогда как в прошлом году это сделали 16 000. Правительство Польши назвало стратегию Беларуси «гибридной войной».

Могут ли российские наемники «Вагнера» готовиться к въезду в Польшу?

После неудачного мятежа ЧВК «Вагнер» в июне часть ее бойцов перекинулась в Беларусь.

Лукашенко пошутил в разговоре с президентом России Владимиром Путиным: «Они просятся на мероприятие... в поездку в Варшаву... Но, конечно, я их держу в центральной Беларуси, как мы и договаривались».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что группа из 100 боевиков «Вагнера» двигается в направлении Гродно, города на северо-западе Беларуси на границе с Польшей, и описал ситуацию как «все более опасную».

Он предупредил, что бойцы «Вагнера» в Беларуси могут попасть в Польшу под видом мигрантов, или что они могут выдавать себя за белорусских пограничников и помогать большему количеству нелегальных мигрантов пересечь границу.

Министерство обороны Беларуси заявило, что «вагнеровцы» находятся в лагере «Брестский» на юге страны, примерно в 10 км от польской границы, и тренируют белорусские войска.

«Будучи наемниками, его войска могли создать беспорядки на границе, в которых нельзя было бы прямо обвинять Россию и Беларусь», — говорит доктор Барбара Йоксон, преподаватель международных отношений в Университете Ланкастера.

Почему этот приграничный регион так чувствителен?

Граница между Польшей и Литвой проходит по линии, которая называется Сувалкский коридор. Эта 95-километровая полоса земли также является связующим звеном между Беларусью и хорошо укрепленным российским эксклавом Калининградом.

Многие военные аналитики рассматривают Сувалкский коридор как потенциальную горячую точку в случае конфликта между странами НАТО и Россией. Опасения заключаются в том, что если Россия вместе с Беларусью применит военную силу, чтобы закрыть этот пробел, они могут отрезать балтийские республики – Литву, Латвию и Эстонию – от их союзников по НАТО в Европе.

«Это очень узкое место, – говорит доктор Йоксон. — Россия и Беларусь вместе легко смогут помешать НАТО послать подкрепления для защиты стран Балтии».

Мало кто из военных аналитиков считает, что эти вероятные вторжения указывают на то, что Россия намерена напасть на балтийские республики. Однако профессор Малкольм Чалмерс из аналитического центра Королевской организации объединенных вооруженных сил (Royal United Services Organisation) считает иначе: «Частно это обучение России и Беларуси, чтобы прощупать почву и посмотреть, как НАТО может отреагировать или не отреагировать на вторжение на территорию Альянса» .

Россия и Беларусь подписали ряд военных соглашений за последние годы. Беларусь разрешила российским войскам вторгнуться в Украину через свою границу и разрешает России размещать тактические ядерные ракеты на своей территории.

Доктор Анаис Марин из аналитического центра международных отношений Chatham House говорит, что вероятные вторжения, вероятно, были идеей России, чтобы убедиться, что Беларусь остается противником Польши и НАТО, а также надежным партнером Москвы.

Что делает Польша в ответ на напряжение на границе?

Два года назад, в ответ на пересечение границы мигрантами из Беларуси, Польша укрепила свою границу с Беларусью высокими металлическими изгородями, тепловизорами и прожекторами.

В июле правительство отправило дополнительно 1000 военных на границу для защиты от вторжений боевиков «Вагнера», а недавно объявило, что отправит еще 1000.

Однако некоторые политологи предполагают, что польские политики могут преувеличивать угрозы со стороны Вагнера и Беларуси, поскольку вскоре у них выборы, и они хотят показать, что они жестко относятся к вопросам безопасности.

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