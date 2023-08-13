«Себя не ограничиваю»: на что любят тратить деньги белорусы 13.08.2023, 9:27

Неожиданные рассказы о «покупках для души».

Семейный бюджет, к сожалению, не резиновый. Но помимо обязательных трат есть и такие, которые приятны для души.

Журналисты ganc-chas.by спросили прохожих: «На что тратите деньги, не ограничивая себя?» И получили неожиданные и разнообразные ответы и мнения.

Прохожие не жалели денег на детей, покупая им самое лучшее. Не жалко денег и на подарки для друзей. И про себя не забыли – на хобби оппоненты себя в деньгах не ограничивают.

Екатерина:

– На детей траты не ограничиваю. Трачу на все, что им необходимо: одежда, вкусняшки, игрушки. На детей ничего не жалко.

Владимир:

– Ни на что не жалко денег, ни в чем себя не ограничиваю. Покупаю по необходимости, что надо.

Вот, если, к примеру, нужно книги купить – покупаем книги, если надо одежда – покупаем одежду, если надо еда – покупаем еду.

Николай:

– На все тратим, все, что надо, покупаем, лишь бы были деньги. Все ж надо, продукты, одежда. А иногда и на храм надо дать не жалея. Где уж тут ограничивать.

Николай Васильевич:

– На самые необходимые вещи для хозяйства. Может, на инструменты для внутренних работ, для ремонта.

И на подарки не жалею. Если женщине нужно что-то подарить, то выбираю цветы, духи или что-то подобное.

А мужикам, естественно, по интересам, занятиям, которыми они интересуются. Одни рыбалкой, другие охотой, вот и выбираю что-то исходя из этого.

Людмила:

– На цветы. Хоть и не много денег трачу обычно, но трачу не жалея. Потому что я люблю цветы разводить.

Живу в частном секторе и выращиваю очень много цветов. У меня есть розы, флоксы, астильбы, гладиолусы, тюльпаны. Это малая толика из того, что выращиваю.

Андрей:

– На продукты и на технику бытовую. Здесь нельзя себя ограничивать.

Допустим, нужно в кухню купить технику – микроволновую печь, духовку, вытяжку. Берем и покупаем. Потому что это нужные вещи.

Анна:

– На детей нельзя траты ограничить. К примеру, много тратим на одежду, чтоб были одеты хорошо. Или вот на канцелярию тоже необходимо. На детей никаких денег не жалко.

Максим:

– Мне на все покупки денег не жалко. Я вообще их не жалею и себя не ограничиваю. Покупаю то, что необходимо, вещи первой необходимости.

У меня вообще финансами жена занимается: у нее карта, она всем этим распоряжается. Я не заморачиваюсь – если надо что-то купить, то, что мне надо, я сказал и купил.

Евгений:

– На то, что очень радует себя. На хобби.

К примеру, у меня есть рыболовное хобби. Там слишком большой выбор, что можно купить. К примеру, могу дорогую удочку захотеть и купить, и даже 100 евро не жалко будет.

Или на спортивное хобби могу потратиться. Скакалку элементарно купить для себя.

София:

– На качественные продукты, сезонную одежду и качественную обувь.

Я хоть и не полностью каждый сезон обновляю гардероб, но могу купить несколько новых вещей. При этом потратить на одну вещь рублей около 200.

Денег не жалею. Обувь у меня должна быть из натуральной кожи, одежда тоже дышащая, из качественных материалов.

Ирина:

– Ни в чем себя не ограничиваю. Для себя ни на что не жалко. К примеру, продукты питания всегда нужны. Мясо, овощи, фрукты тоже. Покупаю качественные и лучшие.

София:

– На все трачу, деньги на многое нужны. Вот, например, свинье надо купить муки. Себе хлеба и колбасы, и все остальное. Дитё воспитываю, сироту, тоже нужно деньги потратить.

По надобности все нужно купить, я считаю так. И куртку, и на ноги чтобы было, и на плечи. Ни на что денег не жалею.

Сергей:

– На ребенка денег не жалко, и мы себя не ограничиваем, не ставим особых рамок. Сколько придется потратить – тратим. Вот сейчас мы ходим, покупаем к школе вещи. Много всего нужно: рюкзак, к примеру, брюки, джинсы, рубашку и все прочее. Сумма, думаю, приличная наберется.

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