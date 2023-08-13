Как увеличить время работы смартфона, отключив только одну функцию 1 13.08.2023, 9:48

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Назван самый простой способ.

Ни для кого не секрет, что в памяти смартфона непрерывно работают в фоновом режиме пользовательские и системные приложения и сервисы. Все они потребляют заряд вашей батареи, однако некоторые из них можно отключить, повысив «живучесть», пишет unian.net.

Одна из опций в вашем смартфоне, без которой можно обойтись – «Адаптивные уведомления». Когда она активирована, уведомления из приложений делятся на срочные, полезные и не очень важные: первые обычно показываются в первую очередь, а последние – заглушаются.

Ценность этой функции сомнительная, так как она может не показать важные уведомления из менее используемых приложений или банковских аппов, если решит, что прямо сейчас вам их видеть не надо. Не говоря уже о том, что она сильно грузит аккумулятор. К счастью, эта функция легко отключается.

Как отключить адаптивные уведомления

Для этого нужно зайти в настройки телефона и строке поиска ввести слово «Уведомления». Пролистайте немного вниз – там вы найдете «Адаптивные уведомления». После того как нашли настройку, отключаем ее.

Также опция находится по пути «Приложения» → «Особые права доступа».

Вот и все – как минимум, теперь уведомления будут приходить в обычном режиме, без умной сортировки системой. А еще расход энергии батареи будет значительно ниже.

Обычно, чтобы увеличить время работы смартфона, мы либо включаем режим энергосбережения либо понижением яркость и частоту обновления экрана. Но почти всегда это компромисс, с которым приходится мириться. Однако отказ от «Адаптивных уведомлений» и зарядку сэкономит и вас никак не ограничит.

К слову, если отключение данной функции не принесло желаемого результата, то попробуйте выключить уведомления из менее важных приложений, оставив только самое нужное – основной мессенджер, SMS, почту. Эта рекомендация касается как устройств на Android, так и iPhone.

Также стоит понимать, что экономия заряда батареи – это комплексный подход. Для увеличения времени работы рекомендуется 2-3 раза в год проводить калибровку аккумулятора. Также нельзя заряжать телефон выше определенного процента.

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