Игорь Сечин и его загадочный двойник Виктор Владимиров, «Голос Америки»

13.08.2023, 9:54

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Тайная жизнь «злостного мошенника Терентьева».

Эксперты о том, как российские власти пытаются скрыть коррупционные схемы топ-менеджеров госкомпаний.

Согласно недавно обнародованному расследованию журналистов-расследователей из антикоррупционной команды Алексея Навального глава госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин проходит по официальному реестру Федеральной налоговой службы (ФНС) не под своим именем, а как некий «Терентьев Сергей Андреевич». Как вариант, «господин Терентьев» – злостный мошенник, использовавший паспортные данные главы «Роснефти» и его индивидуальный налоговый номер (ИНН) и введший в заблуждение ФНС. Но это уже почти жанр фантастики.

Благодаря своему «двойнику» Сечин сокрыл годовой доход размером в 3,3 миллиарда рублей, утверждают соратники Навального. К слову, сумма вполне сопоставимая с годовым бюджетом такого города, например, как Апатиты и, надо полагать, многих других населенных пунктов страны. В пересчете на доллары это около 35 миллионов по сегодняшнему курсу.

Сечин входит в ближайший круг друзей президента РФ Владимира Путина, они оба из Санкт-Петербурга, где нынешний «король российской нефти» работал в мэрии помощником Путина.

Впрочем, Игорь Сечин далеко не один зарегистрирован в ФНС не под своим именем. Есть информация, что в России действует специальная программа «Налог-3». О ней стало известно еще в 2019 году благодаря атаке хакеров на сайт одного IT-подрядчика государства. С помощью этой программы прячут доходы не только сами ВИПы, но и их родственники.

Вознаграждение российских топ-менеджеров компаний с госучастием зачастую непропорционально велико даже по сравнению с топ-менеджерами частных акционерных компаний, говорит в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» публицист и экономический обозреватель Максим Блант. По его словам, всякий раз, когда информация об этом пробивается в публичное пространство, это вызывает в обществе большой резонанс.

«Чтобы не дразнить гусей, власти и закрывают эту информацию от посторонних глаз, – добавил он. – Тем более, что все эти госкомпании формально должны работать в интересах государства, и нередко пользуются теми льготами, которые оплачивают за них налогоплательщики или частные компании. В частности, Роснефть получает очень неплохие месторождения, и нередко фактически без конкурсов. Кроме того, они пользуются налоговыми льготами при разработке новых месторождений. Частным компаниям вроде Лукойла, например, такие льготы не положены».

Такое бесконкурентное ведение бизнеса ведет к высоким доходам госкомпаний, и они не скупятся на вознаграждения самих себя, констатировал Максим Блант: «Правда, высокая доходность – совсем не обязательное условие для снимания сливок. Так, ВТБ отличался высокими зарплатами даже в периоды, когда банк оказывается дырой, которую приходилось закрывать за счет инвестиционных средств Центрального Банка или каких-то других государственных источников».

Причем, «Роснефть» – изначально краденая компания, если называть вещи своими именами, заметил экономический обозреватель: «В основе «Роснефти» фактически лежит конфискованное у ЮКОСа Михаила Ходорковского месторождение. И дальше компания развивалась также не без силовой помощи государства. Вспомним хотя бы, каким образом «Роснефть» получала доли ТНК-BP, и так далее. Все вместе это способствовало строительству и процветанию сечинской империи… В общем вся их прибыль по большей части основана на государственных льготах.

Сращивание бизнеса и государства в России далеко не всегда идет в пользу государства, резюмировал Максим Блант.

В России «хотят воровать в тишине и покое», в свою очередь, считает член инициативной группы движения «Мир. Прогресс. Права человека», журналист Олег Еланчик. На его взгляд, вопреки мнению многих обозревателей власти реально опасаются общественного мнения в стране.

«Они постоянно за ним следят и боятся выхода возмущения и месседжей оппозиции за пределы оппозиционного информационного пузыря, – полагает он. – Для того, чтобы этого не случилось работает вся машина государства и тратятся огромные деньги из бюджета. Кремль особенно чувствителен к проявлениям недовольства среди населения именно сейчас, когда общество переживает стресс войны и кризис уверенности в завтрашнем дне. Поэтому и предпринимаются такие усилия как по сокрытию масштабов воровства в госкомпаниях (огромные зарплаты топ-менеджерам госкомпаний – по сути своей тоже узаконенное воровство), так и по лишению граждан объективной информации об этом».

Важный момент заключается в том, что «Роснефть» – вовсе не частная лавочка, а компания с 50% долей участия государства, подчеркнул Олег Еланчик. «Разумеется, в нормальной демократической стране такое немыслимо – и в смысле размеров вознаграждений топ-менеджерам, и в смысле их сокрытия. Специалисты там получают очень хорошие деньги, но на порядок меньше. Их задача – обеспечивать прибыльность и эффективность работы компаний, и отчитываться об этом перед акционерами, а вовсе не самообогащаться», – заключил он.

Сам Игорь Сечин или госСМИ на публикацию ФБК пока не отреагировали.

Виктор Владимиров, «Голос Америки»

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