«Как справляетесь, когда вас каждый день пытаются заставить поверить в какую-то дичь?» 13.08.2023, 10:00

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Макс Корж обратился к фанатам — получился крик души.

Певец Макс Корж в своем телеграм-канале опубликовал голосовое сообщение, в котором спросил у своих подписчиков (а их более 101 тысячи), как они держатся. Получился крик души.

— Я смотрю на вас тут (конечно, есть с десяток тех, у кого крыша поехала), но задаю вопрос большинству. Ребята, как вы умудряетесь держаться в этом мире? Как вы умудряетесь оставаться людьми при том, что вокруг вас происходит? Как вы справляетесь, когда вас каждый день пытаются заставить поверить в какую-то дичь? Как? — задался вопросом Макс Корж.

Под постом уже почти 1200 комментариев. Люди делятся секретами, что их поддерживает. Для кого-то это друзья и музыка, для кого-то — не читать новости, кому-то помогает музыка самого Коржа.

Напомним, после первого антивоенного трека Коржа «Свой дом» его тур по России был отменен. Также музыкант сообщил об отмене всех концертов в Беларуси и Украине.

Однако в этом году Корж прервал молчание и решил дать концерт в Риге. Он должен был состояться 29 июля, но из-за мер безопасности пришлось перенести его на 2 сентября. Сам Макс Корж продолжает жить в Беларуси.

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