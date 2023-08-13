В Белгородской области РФ раздались взрывы и автоматные очереди

В Белгородской области РФ раздались взрывы и автоматные очереди2
- 13.08.2023, 10:05
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Россияне сообщили об атаке дронов.
Жители двух населенных пунктов Белгородской области России слышали взрывы и автоматные очереди вчера поздно вечером, 12 августа.
Об этом сообщает Baza.
«Жители Красной Яруги и Прилесья Белгородской области сообщают о звуках взрывов и автоматных очередях вблизи населенных пунктов», - говорится в сообщении.
Никакой официальной информации о случившемся не сообщалось.
Позже Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 13 августа «украинский беспилотник пытался атаковать российскую территорию», но якобы «был сбит над Белгородской областью».
Согласно сообщению, около 4 часов утра БПЛА якобы пытался осуществить атаку на объекты на территории РФ.
Оккупанты утверждают, что дрон был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области.
В Минобороны РФ уверяют, что в результате атаки беспилотника нет разрушений и пострадавших.