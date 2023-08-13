В Белгородской области РФ раздались взрывы и автоматные очереди 2 13.08.2023, 10:05

4,154

Россияне сообщили об атаке дронов.

Жители двух населенных пунктов Белгородской области России слышали взрывы и автоматные очереди вчера поздно вечером, 12 августа.

Об этом сообщает Baza.

«Жители Красной Яруги и Прилесья Белгородской области сообщают о звуках взрывов и автоматных очередях вблизи населенных пунктов», - говорится в сообщении.

Никакой официальной информации о случившемся не сообщалось.

Позже Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 13 августа «украинский беспилотник пытался атаковать российскую территорию», но якобы «был сбит над Белгородской областью».

Согласно сообщению, около 4 часов утра БПЛА якобы пытался осуществить атаку на объекты на территории РФ.

Оккупанты утверждают, что дрон был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области.

В Минобороны РФ уверяют, что в результате атаки беспилотника нет разрушений и пострадавших.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».