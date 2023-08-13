Британская разведка: Лукашенко начал финансировать ЧВК «Вагнера» из белорусского бюджета 12 13.08.2023, 10:09

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Россия сняла наемников «с довольствия».

Кремль, вероятно, мог перестать финансировать ЧВК «Вагнера». Боевикам могут платить белорусские власти.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка считает, что ЧВК «Вагнера» движется к процессу сокращения и переформатирования, чтобы в первую очередь сократить расходы на зарплату.

Как отмечается в сводке, после неудачного мятежа главаря «вагнеровцев» Евгения Пригожина российский режим, вероятно, действовал против его бизнесов.

«Есть реалистичная возможность того, что Кремль больше не финансирует группу. Если российское государство больше не платит «Вагнеру», то вторым вероятным плательщиком являются белорусские власти», - говорят в разведке.

При этом в Британии подчеркивают, что такие расходы были бы «нежелательной утечкой скромных белорусских ресурсов».

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