Врач сборной Азербайджана на борту самолета спасла жизнь маленькой белоруске 1 13.08.2023, 10:25

3,598

Двухлетнему ребенку стало плохо во время рейса Баку — Минск компании «Белавиа».

Доктор сборной Азербайджана по муай-тай Дильбяр Сафарова спасла жизнь белорусской девочке на борту самолета авиакомпании «Белавиа», когда азербайджанская команда направлялась на Игры стран СНГ рейсом Баку — Минск, сообщает издание haqqin.az.

В самолете, где находилась азербайджанская команда, двухлетнему ребенку стало плохо. Сафарова оказалась единственным медработником на борту.

«Ребенок бился в конвульсиях. Я оказала ему первую медицинскую помощь, сделала укол, чтобы сбить температуру», — рассказала врач сборной Азербайджана.

Состояние девочки стабилизировалось, но по рекомендации Дильбяр Сафаровой самолет совершил вынужденную посадку. Она передала ребенка врачам скорой помощи, после чего вернулась на борт.

Когда все произошло — не уточняется, но ранее сообщалось, что самолет «Белавиа» Москва — Минск экстренно сел в Витебске из-за недомогания у ребенка-пассажира. Этот случай произошел 8 августа.

Руководитель аэропорта Витебск Сергей Рурис тогда рассказал подробности инцидента.

— На борту самолета «Белавиа», летевшего из Москвы в Минск, произошла экстренная ситуация — недомогание у ребенка. Командир воздушного судна вышел с нами на связь, попросил аварийную посадку. В течение 15 минут мы обеспечили посадку, вызвали медицинскую помощь. Ребенка сразу из самолета забрала скорая, — рассказывал Сергей Рурис.

Позже в Минздраве рассказали, что состояние ребенка, из-за которого самолет совершил экстренную посадку в Витебске, стабильное.

«Ребенок госпитализирован в Витебский областной детский клинический центр по поводу острой вирусной инфекции с повышением температуры», — рассказали в ведомстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».