До $40 тысяч: как выглядят самые дешевые квартиры в Минске
- 13.08.2023, 10:57
Жилье можно купить «за копейки», но есть один нюанс.
Почем нынче самые дешевые однокомнатные квартиры в Минске? Нашли бюджетные варианты до 40 тысяч долларов. Они нуждаются в ремонте и находятся в старых домах, пишет realt.by.
Улица Карастояновой (Центральный район)
Девятиэтажный дом на Карастояновой, 41 был построен в 1966 году. На первом этаже там продается квартира в 30 м² и кухней в 5,1 м².
В 2010 году в доме прошел капитальный ремонт. Жилая комната тут отдельная. В квартире лежат деревянные полы. Здесь нет балкона, а санузел - совмещенный.
Стоимость квартиры - 38 900 долларов. Метр обойдется в 1 297 долларов.
Переулок Козлова (Партизанский район)
Пятиэтажка на переулке Козлова, 46 была возведена в 1963 году. На последнем этаже там продается однушка в 30,9 м². Кухня занимает 5,9 м².
Комната тут совмещена с коридором. Санузел в квартире также объединены, балкон отсутствует.
Стоимость квартиры — 39 500 долларов. «Квадрат» обойдется в 1 278 долларов.
Улица Передовая (Партизанский район)
Пятиэтажный дом на Передовой, 5 был построен в 1970 году. Квартира, что выставили на продажу, располагается на втором этаже. Ее площадь — 29,2 м², кухня — 5 «квадратов».
В квартире есть совмещенный санузел и открытый балкон, на который можно выйти из комнаты. На полу лежит доска.
Квартира стоит 36 500 долларов. Квадратный метр - 1 250 долларов.
Улица Волоха (Московский район)
Дом на Волоха, 39 построен в четыре этажа в 1963 году. На первом этаже там продается квартира площадью 29,3 м². Кухня - 5,8 м².
Квартира тоже нуждается в ремонте. Тут нет балкона, а санузел — совмещенный.
Квартира обойдется в 38 тысяч долларов. Метр — 1 297 долларов.
Улица Волоха (Московский район)
Пятиэтажка на Волоха, 3/1 была построена в 1966 году. На втором этаже там продается квартира общей площадью в 30 м² и с кухней в 6 «квадратов».
При продаже в однушке остается мебель. На полу тут лежит доска. Балкона нет, а санузел — совмещенный.
Квартира стоит 39 980 долларов. А метр обойдется в 1 333 доллара.