До $40 тысяч: как выглядят самые дешевые квартиры в Минске 13.08.2023, 10:57

Жилье можно купить «за копейки», но есть один нюанс.

Почем нынче самые дешевые однокомнатные квартиры в Минске? Нашли бюджетные варианты до 40 тысяч долларов. Они нуждаются в ремонте и находятся в старых домах, пишет realt.by.

Улица Карастояновой (Центральный район)

Девятиэтажный дом на Карастояновой, 41 был построен в 1966 году. На первом этаже там продается квартира в 30 м² и кухней в 5,1 м².

В 2010 году в доме прошел капитальный ремонт. Жилая комната тут отдельная. В квартире лежат деревянные полы. Здесь нет балкона, а санузел - совмещенный.

Стоимость квартиры - 38 900 долларов. Метр обойдется в 1 297 долларов.

Переулок Козлова (Партизанский район)

Пятиэтажка на переулке Козлова, 46 была возведена в 1963 году. На последнем этаже там продается однушка в 30,9 м². Кухня занимает 5,9 м².

Комната тут совмещена с коридором. Санузел в квартире также объединены, балкон отсутствует.

Стоимость квартиры — 39 500 долларов. «Квадрат» обойдется в 1 278 долларов.

Улица Передовая (Партизанский район)

Пятиэтажный дом на Передовой, 5 был построен в 1970 году. Квартира, что выставили на продажу, располагается на втором этаже. Ее площадь — 29,2 м², кухня — 5 «квадратов».

В квартире есть совмещенный санузел и открытый балкон, на который можно выйти из комнаты. На полу лежит доска.

Квартира стоит 36 500 долларов. Квадратный метр - 1 250 долларов.

Улица Волоха (Московский район)

Дом на Волоха, 39 построен в четыре этажа в 1963 году. На первом этаже там продается квартира площадью 29,3 м². Кухня - 5,8 м².

Квартира тоже нуждается в ремонте. Тут нет балкона, а санузел — совмещенный.

Квартира обойдется в 38 тысяч долларов. Метр — 1 297 долларов.

Улица Волоха (Московский район)

Пятиэтажка на Волоха, 3/1 была построена в 1966 году. На втором этаже там продается квартира общей площадью в 30 м² и с кухней в 6 «квадратов».

При продаже в однушке остается мебель. На полу тут лежит доска. Балкона нет, а санузел — совмещенный.

Квартира стоит 39 980 долларов. А метр обойдется в 1 333 доллара.

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