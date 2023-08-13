Чеченец жестко избил россиянина на турнире в Москве
- 13.08.2023, 11:05
Поединок ММА продлился меньше минуты.
Российский боец смешанных единоборств Григорий Пономарев (6-3) сломал ногу в главном поединке на вечере ММА ACA 161.
Поединок россиянина против чеченца Мухамата Вахаева (12-6) завершился уже на 35-й секунде. Полное видео боя доступно на YouTube-канале ACA MMA, сообщает telegraf.com.ua.
В дебюте «дуэли» россиян исполнил бросок соперника, однако Вахаев тут же поднялся на ноги и начал избивать Григория, который оступился и сломал ногу. Чеченец не обратил внимание на это и начал добивание россиянина. Рефери пытался быстро остановить схватку, но Вахаев успел нанести оппоненту несколько мощных ударов.
Один из комментаторов шоу подметил, что у Пономарева «вылетела нога». Вахаев, добыв 12 победу в октагоне, стал победителем Гран-при в тяжелом весе. Григорий проиграл в третий раз в карьере, имея в своем послужном списке 6 побед.